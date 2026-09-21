Syreny alarmowe zawyją w dwóch powiatach. RCB apeluje: "Zachowaj spokój"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-21 15:26

Do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie powiatów janowskiego i hrubieszowskiego w woj. lubelskim wysłano w poniedziałek alert informujący o zaplanowanych we wtorek i środę ćwiczeniach z wykorzystaniem syren - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Syrena alarmowa na dachu budynku na tle nieba. O ćwiczeniach z syrenami w powiatach przeczytasz na SE Lublin.
Autor: OtoZapletal/ Pixabay.com

Alert dla powiatu janowskiego brzmi: „Ćwiczenie: W dn. 22-23.09 w godz. 10.00-12.00 na terenie powiatu janowskiego odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój."

Natomiast mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego otrzymali alert następującej treści: „Ćwiczenie: W dn. 22.09 w godz. 07.40-09.00 na terenie powiatu hrubieszowskiego odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój”.

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Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.

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