Bohaterska matka

Bohaterska matka wskoczyła do rzeki, aby ratować 10-letniego Dominika. Oboje zginęli

mucha | Konsultacja: vera 4:16

Kocham cię najmocniej jak można i nigdy cię nie opuszczę - mówiła do synka Dorota P. (+36 l.). Dzięki niej w swym autystycznym świecie Dominik (+10 l.). czuł się szczęśliwy i bezpieczny. Nikt nie przypuszczał, że matka potwierdzi to w najtragiczniejszy z możliwych sposobów. Kiedy chłopiec wpadł do rzeki, kobieta bez namysłu skoczyła mu na ratunek.