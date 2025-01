Spis treści

Gdzie wyrzucić stare ubrania? Do tej pory Polacy nie mieli z tym problemu

Do stycznia 2025 roku Polacy mogli wyrzucać stare ubrania do czarnych pojemników, w których lądowały odpady zmieszane. Część osób oddawała też takie tekstylia organizacjom charytatywnym czy firmom, które organizowały zbiórkę, lecz te nie odbywały się zbyt często, więc nienoszone koszulki czy spodnie zazwyczaj wyrzucane były do śmietników. Okazuje się jednak, że od 1 stycznia w życie weszło nowe prawo, które nie pozwala już na taką czynność. Co więc zrobić ze starą odzieżą, która zalega w szafie?

Nowe przepisy od stycznia 2025 w sprawie zużytych tekstyliów. Trzeba się pilnować!

Od 1 stycznia 2025 roku wszystkie gminy w Polsce będą zobowiązane do wprowadzenia obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych, a rewolucję tę wymusiła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 30 maja 2018 roku. Nowe przepisy mają na celu m.in. wspieranie recyklingu. Gdzie jednak konkretnie powinniśmy aktualnie udać się ze starą odzieżą? Takie tekstylia należy oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - w każdej gminie powinien być przynajmniej jeden. Nie zapominajmy jednak, iż jeśli ubrania są w dobrym stanie, można je także wyrzucić do specjalnych kontenerów na odzież np. PCK lub oczywiście oddać innym organizacjom charytatywnym.