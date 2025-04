Tłumy i kolejki. To największy festiwal roślin w Polsce

Festiwal roślin

Tłumy na największym festiwalu roślin doniczkowych w Polsce. "Po niektóre ustawiają się kolejki"

Przynieśli do Lublina wiosnę i to dosłownie. W hali Targów Lublin odbyła się kolejna edycja Festiwalu Roślin, a w tym czasie aura przestała kaprysić i zrobiło się słonecznie i ciepło. W środku - tysiące najróżniejszych roślin, do tych najbardziej typowych po kolekcjonerskie cuda. Idealnie, aby już dzisiaj wziąć się za sianie i sadzenie.