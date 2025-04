Najlepszy przepis na mazurek wielkanocny. Coś wspaniałego! Sekretny składnik

Lubartowska 77 w Lublinie... Halę zbudowano w 1913 roku. Inwestor - Czech, który przyjechał kilkadziesiąt lat wcześniej do Lublina z USA był czołowym producentem wag w Polsce i Europie. - Do około 1919 roku działalność przedsiębiorstwa przebiegała bez zakłóceń, opierając się w dużym stopniu na eksporcie, głównie na wschód, gdzie oferowano wagi stołowe, dziesiętne, osobowe i wagonowe. Trudności w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu spowodowały postępujący upadek, u progu ogólnego kryzysu lat 30 - czytamy na stronie Teatru NN. - W 1947 roku obiekt został upaństwowiony i utworzono Lubelskie Fabryki Wag.

Przepis na mazurek wielkanocny

W takim to niesamowitym miejscu zadomowiły się Jarmarki Lubelskie. W sobotę, 5 kwietnia czuć już było Wielkanocą. I to dosłownie, bowiem pani Alicja Woźniak, doświadczona cukierniczka z Nasutowa pod Lublinem wspólnie z Patrycją Gromaszek pokazały, jak robić najpyszniejsze mazurki na świecie. I to takie zdrowe, nieprzesadnie słodkie! Zrobiły mazurki z mąki orkiszowej, na masełku. Zapachy dobywające się z pieca powalały, a mazurki już "na gotowo", prezentowały się wyjątkowo pięknie.

- Kruchy spód, na wierzch dałyśmy dżem z borówką i z jabłkiem, bez cukru, do tego krem na bazie mascarpone i jogurtu naturalnego - tłumaczą panie cukierniczki zapewniając, że to niezbyt trudne do wykonania (powiedzmy 5/10) ciasto, które zostało dopracowane w najmniejszych szczegółach. Przepis ma co najmniej 30 lat! - Zawsze wychodzi, jest smaczny, nie kruszy się, można stosować go do innych kruchych ciast! - chwalą wypiek.

Najlepszy mazurek na świecie? Ten przepis ma 30 lat!

Przepis na ciasto:

45 dag mąki orkiszowej jasnej

12 dag cukru pudru

1 łyżeczka cukru waniliowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

20 dag masła

6 żółtek

Połączyć składniki suche z masłem, gdy zacznie się zagniatać dodać żółtka.

Krem:

250 g mascarpone

3/4 puszki kajmaku

2 łyżki jogurtu

Wszystko połączyć rózgą.

Upieczone ciasto wystudzić, wyłożyć dowolny dżem i gotowy krem, dekorować według uznania.