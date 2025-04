To był luksus!

Pierwsza komunia w innych krajach. Polska wyróżnia się przepychem

Pierwsza Komunia Święta to dla wielu rodzin w Polsce wyjątkowe wydarzenie. Dzieci w białych albach, eleganckie przyjęcia, drogie prezenty - to obraz, który na stałe wpisał się w polską tradycję, jednak - jak pokazują przykłady z innych krajów - można to święto obchodzić zupełnie inaczej.

W ostatnim czasie pisaliśmy o tym, jak wygląda przyjęcie komunijne w Niemczech i okazuje się, że nasi zachodni sąsiedzi podchodzą do owej uroczystości z o wiele mniejszym rozmachem. Dodatkowo nie przekazują w kopertach dużych sum pieniędzy i nikt nawet tego nie oczekuje. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Komunia w Niemczech. Tyle wkładają do koperty! Polacy będą zaskoczeni. Jak natomiast kwestia ta przedstawia się w innych państwach, np. w Irlandii?

Czy w Irlandii jest komunia święta?

W Irlandii podobnie jak w Polsce odbywa się Pierwsza Komunia Święta, lecz owa uroczystość różni się znacznie od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w naszym kraju. Irlandczycy bowiem nie organizują wielkich przyjęć, lecz spędzają ten czas skromnie w gronie najbliższych. Czy jednak rzeczywiście tak bardzo różni się to od polskiej tradycji?

Pierwsza Komunia Święta w Irlandii - jak wygląda uroczystość?

Jak wygląda Pierwsza Komunia Święta w Irlandii? Choć widać w niej mieszankę różnych wpływów, uroczystość ta ma zdecydowanie mniej formalny charakter niż w Polsce. W ostatnim czasie Polka mieszkająca od lat w Irlandii opowiedziała w rozmowie z portalem edziecko.pl o przygotowaniach i przebiegu tego ważnego dnia.

Same przygotowania do komunii rozpoczynają się tu na kilka miesięcy przed. Od dzieci nie wymaga się jednak szczegółowej wiedzy, nie są też egzaminowane, tak jak to miało miejsce w polskim kościele [...] Tutaj jest tak... spokojnie, bez zadęcia. Dzieci mają sporo radości ze wspólnych spotkań w kościele, jest ksiądz, są dwie zakonnice, które uczą dzieciaki piosenek. Dzieciaki pełnią różne funkcje podczas mszy, są w jakiś sposób zaangażowane - relacjonowała pani Jolanta w rozmowie z portalem edziecko.pl.

Podejście to jednak nie wszystko, kolejną różnicą są stroje komunijne. Okazuje się, że w Irlandii nie przykłada się aż tak dużej wagi do tego, jak wyglądają najmłodsi przystępujący do sakramentu.

Widać to także w kwestii strojów, dzieci mają zwykłe eleganckie ubrania, żadnych alb. Czasami wyróżniają się tu jednak Romowie, którzy ze względu na swoją tradycję, stawiają na pokaźne falbaniaste suknie lub kolorowe garnitury. To jednak rzadkość - dodawała Pani Jolanta.

Organizacja przyjęcia komunijnego także różni się od polskich standardów, a w tej kwestii wypowiedziała się Weronika w rozmowie z portalem edziecko.pl, która miała okazję być gościem na irlandzkiej uroczystości.

Potem wszyscy, ksiądz też, pojechali do miejscowego pubu na obiad i piwkowanie. Nie było fotografa, drogich prezentów, garniturów i sukienek z tafty - opowiadała kobieta.

Pierwsza Komunia Święta 2025. Czy Polska powinna brać przykład z innych krajów?

Czy polski przepych związany z Pierwszą Komunią Świętą to powód do wstydu, a może to po prostu element naszej tradycji? Jedno jest pewne: warto zastanowić się, czy w pogoni za idealnym przyjęciem i drogimi prezentami nie zatracamy istoty tego wyjątkowego dnia.

