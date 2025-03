Pierwsza Komunia Święta 2025 pod znakiem zapytania. Decyzja należy do posłów

Zapomnij o Ciechocinku! To lubelskie uzdrowisko to prawdziwy raj dla kuracjuszy

Spis treści

Kiedy odbywa się Pierwsza Komunia Święta 2025?

Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu wielu polskich rodzin. Uroczystość tradycyjnie odbywa się w maju, a do sakramentu przystępują uczniowie trzecich klas szkół podstawowych. Wieloletnia tradycja może jednak zostać zburzona przez petycję, która trafiła w ostatnim czasie do Sejmu.

Czy dzieci nie będą mogły przystępować do Komunii? Petycja jest już w Sejmie

Czy dziewięciolatki będą mogły przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej? To pytanie, na które odpowiedź poznamy już wkrótce, bowiem w czwartek 3 kwietnia Sejm zajmie się petycją, która zakłada zakaz przystępowania do spowiedzi osób małoletnich. Jeśli propozycja zawarta w obywatelskiej petycji skierowanej do posłów zostałaby wprowadzona w życie, dzieci nie mogłyby przystępować do komunii. Powodem jest spowiedź, która miałaby być dostępna tylko dla osób pełnoletnich. Tymczasem przystąpienie do sakramentu pokuty poprzedza przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej.

Spowiedź indywidualna jest reliktem średniowiecza, w którym panowały feudalne stosunki społeczne. Dziś wiemy, że dzieci – tak jak dorośli – mają prawo do szacunku i godności, poczucia własnej integralności i odrębności, mają prawo do własnej intymności, a dorośli mają obowiązek zapewnić im opiekę i bezpieczeństwo [...] żadna osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam bez nadzoru opiekunów i psychologów, nie ma prawa zadawać pytań dotyczących intymnego życia dziecka – nie ma takiego prawa nauczyciel, lekarz, policjant - nie powinien mieć go ksiądz - czyamy w petycji.

Komunia tylko dla dorosłych? Posłowie zdecydują o losie dzieci

Tegoroczne komunie najprawdopodobniej odbędą się bez zmian, lecz dalszy los dzieci uzależniony jest już od decyzji posłów. Jeśli w Sejmie większość stwierdzi, iż pomysł zakazu spowiedzi dla najmłodszych jest dobry, bardzo możliwe, iż w następnych latach kwestie komunijne przejdą nie lada rewolucję. Sejmowi prawnicy ostrzegają jednak, że wprowadzenie postulowanych zmian wymagałoby zmian w konkordacie.

Proponowane w petycji jednostronne wprowadzenie przez władze państwowe całkowitego zakazu indywidualnego spowiadania dzieci naruszyłoby instytucjonalne zasady relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Stanowiłoby to również naruszenie zawartych w tzw. ustawach indywidualnych gwarancji autonomii i niezależności poszczególnych związków wyznaniowych 30, a w przypadku Kościoła katolickiego - także art. 1 Konkordatu – czytamy w opinii sejmowych prawników z dnia 14 lutego 2025 roku.

