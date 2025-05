Znana grupa handlowa znika z mapy Polski! Gdzie już nie zrobisz zakupów?

Kosmetyki z czasów PRL-u. Pastę Nivea i Zielone Jabłuszko miał każdy. Dziś byłyby do wyrzucenia!

Duże zmiany na polskim rynku handlowym

W ostatnich dniach media obiegła wiadomość, która mocno zaniepokoiła zarówno konsumentów, jak i branżę detaliczną - jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup handlowych w Polsce ogłosiła decyzję o zamknięciu znacznej liczby swoich placówek. Informacja ta wywołała poruszenie, zwłaszcza że chodzi o firmę, która od lat budowała swoją pozycję poprzez sieć popularnych sklepów spożywczych.

Choć zmiany w strukturze handlu detalicznego są nieuniknione i często wynikają z warunków rynkowych, takich jak inflacja, wzrost kosztów operacyjnych czy rosnąca konkurencja e-commerce, to skala zapowiedzianych cięć zaskoczyła wielu obserwatorów. W ciągu najbliższych miesięcy planowana jest bowiem likwidacja kilkudziesięciu sklepów, co oznacza istotne ograniczenie dostępności placówek dla tysięcy klientów.

Znana grupa handlowa zamyka kolejne sklepy. Polacy uwielbiali robić tam zakupy

To już pewne - grupa Eurocash jako jeden z największych graczy na polskim rynku detalicznym podejmuje drastyczne kroki. W najbliższych miesiącach z mapy Polski zniknie nawet 35 placówek należących do tej grupy. To ogromna zmiana, biorąc pod uwagę, że Eurocash zarządza siecią popularnych i powszechnie lubianych sklepów, takich jak Delikatesy Centrum, Lewiatan, Groszek, Gama, ABC oraz Duży Ben.

Grupa już wcześniej zasygnalizowała zmiany, ogłaszając wygaszenie działalności drogerii Kontigo, która funkcjonowała na rynku od dekady. Teraz nadszedł czas na kolejne ograniczenia, tym razem uderzające bezpośrednio w sektor spożywczy. Z najnowszych informacji podanych na portalu goniec.pl wynika, że Eurocash podjął decyzję o zamknięciu części sklepów Delikatesy Centrum oraz Duży Ben.

Delikatesy Centrum i Duży Ben znikają z mapy Polski

Decyzja o zamknięciu niektórych sklepów jest częścią szerszej strategii restrukturyzacyjnej firmy. Okazuje się, że już od stycznia do marca 2025 roku nastąpiło zamknięcie 18 placówek Delikatesów Centrum oraz 40 sklepów Duży Ben. Przedstawiciele Eurocash zapowiadają jednak, że to nie koniec i do 30 czerwca zamierzają zlikwidować kolejnych 16 sklepów Delikatesów Centrum.