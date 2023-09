Co robić z dzieckiem w Lublinie? Poznaj TOP 5 atrakcji turystycznych dla najmłodszych

To najbiedniejsze gminy w woj. lubelskim! Które to są? Sprawdź!

Fontanna multimedialna na Placu Litewskim

Wędrówka po Lublinie nie może się obyć bez odwiedzenia ścisłego centrum miasta! A skoro tak, to podczas spacerów z pociechami nie możecie ominąć Placu Litewskiego, którego charakterystyczną częścią jest fontanna multimedialna, która po zmroku szczególnie przyciąga uwagę swoimi kolorowymi barwami. To właśnie tu w weekendowe wieczory można podziwiać także imponujące pokazy multimedialne, którym towarzyszą fascynujące opowieści dotyczące Lublina, a to wszystko połączone w całość powinno zaciekawić także najmłodszych widzów. Plac Litewski warto jednak odwiedzić nie tylko po zmroku, ale i w ciągu dnia, bo dla najmłodszych znajdziecie tu m.in. drewniane bujaki, a także inną infrastrukturę dedykowaną zabawie dla najmłodszych.

Dom Koziołka Lubelskiego

Aby odwiedzić Dom Koziołka Lubelskiego, będąc na deptaku musicie skręcić w ul. Świętoduską i odnaleźć na niej budynek z numerem 18. Po przekroczeniu jego progu migiem znajdziecie się w świecie KozUli, która podczas trwających około 1 godziny pokazów przybliży wam najciekawsze lubelskie legendy, pozwoli własnoręcznie wykonać pieczęć lubelską, a także nauczy tego, w jaki sposób najszybciej przewracać naleśniki! Zaznaczamy jednak, że wstęp do Domu Koziołka Lubelskiego jest płatny, a na odwiedziny warto umówić się telefonicznie z wyprzedzeniem. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie domkoziolka.pl.

Rezerwat Dzikich Dzieci

To szczególny wakacyjny punkt nie tylko na mapie Lublina, ale i całego kraju! Przy ul. Dolnej Panny Marii powstało miejsce, do którego wstęp mają przede wszystkim dzieciaki! W środku miasta znajduje się otwarta przestrzeń dostosowana do tego, by obudzić w najmłodszych pokłady kreatywności. Rezerwat podzielony jest na dwie strefy: buforową (dla wszystkich dzieci, w przypadku gdy mają one mniej niż 7 lat to konieczna jest obecność opiekuna) oraz ścisłą (dla dzieci w wieku 7-15 lat). Wstęp jest bezpłatny! Więcej szczegółów na stronie rezerwatdzikichdzieci.pl.

Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie

To miejsce kulturalne, w którym prezentowane są spektakle i widowiska przeznaczone przede wszystkim dla najmłodszej widowni. Można je oglądać w Sali Andersena na poziomie numer 2 w budynku Centrum Spotkania Kultur. Zaznaczmy jednak, że przed zaplanowaniem wycieczki do tego teatru warto wcześniej sprawdzić jego dokładny repertuar. Jest on dostępny na stronie teatrandersena.pl.

Muzeum Cebularza w Lublinie

Jak Lublin to oczywiście musi być cebularz! A w tym muzeum każdy ma szansę na to, by samodzielnie przygotować ten charakterystyczny wypiek. Placówka oferuje interaktywne pokazy, w trakcie których prezentowana jest historia cebularza, a ta powinna zainteresować zarówno najmłodszych, jak i tych starszych zwiedzających. Odwiedziny w lubelskim Muzeum Cebularza należy jednak wcześniej zarezerwować. Wstęp jest płatny. Szczegóły na stronie muzeumcebularza.com.pl.