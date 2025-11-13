Firma zgłosiła plan redukcji około 800 etatów we wszystkich oddziałach Black Red White

Zwolnienia mają potrwać od listopada 2025 r. do grudnia 2026 r.

Najwięcej odejść planowanych jest w Biłgoraju – około 150 osób.

Cięcia obejmą wszystkie grupy zawodowe, w tym produkcję, logistykę i administrację.

„Solidarność” prowadzi rozmowy z zarządem o warunkach odejść i możliwych odprawach.

To już drugie zwolnienia grupowe w BRW w tym roku – wcześniej odeszło ponad 300 pracowników.

Spółka tłumaczy decyzję trudną sytuacją na rynku meblarskim i realizacją planu naprawczego.

Black Red White planuje zgłosić do zwolnienia grupowego ok. 800 osób - wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju (woj. lubelskie). Odejścia mają zacząć się w tym miesiącu i potrwać do grudnia 2026 r. Decyzję zarządu spółki potwierdziła dla PAP kierownik referatu usług rynku pracy biłgorajskiego PUP. - Procesem restrukturyzacji zostaną objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni w Black Red White S.A. we wszystkich lokalizacjach – zaznaczyła Halina Bazan w stanowisku przekazanym PAP.

Według informacji PUP na liście zwolnień grupowych są stanowiska pracy w miejscowościach: Andrychów, Biłgoraj, Dachnów, Jelcz-Laskowice, Łódź, Mielec, Ożarów Mazowiecki, Poznań, Pruszcz Gdański, Słupy, Warszawa i Zamość.

Pojedynczymi zwolnieniami mają zostać objęte miejsca pracy w miejscowościach: Bartoszyce, Bydgoszcz, Chorzów, Gorzów Wielkopolski, Iława, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Konin, Kraków, Leszno, Lubartów, Lublin, Mysłowice, Nidzica, Przeworsk, Ruda Śląska, Sopot, Sosnowiec, Stargard Szczeciński, Świlcza, Wągrowiec, Wieluń oraz Zgierz.

Czytaj też: Kultowy bar mleczny w Lublinie. Bar "Pośpiech" nadal działa i serwuje pyszne dania. Buraczki zasmażane to niebo w gębie!

Biłgorajski PUP wskazał, że spółka planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe od listopada 2025 r. do grudnia 2026 r., przy czym największa liczba odejść przewidywana jest od listopada 2025 r. do marca 2026 r. Z informacji uzyskanych przez PUP wynika, że w zakładach zlokalizowanych w powiecie biłgorajskim pracę może stracić ok. 150 osób. Zwolnieniem grupowym – dodała Bazan – zostaną objęte wszystkie grupy zawodowe, w tym pracownicy produkcji, logistyki, administracji i sprzedaży.

Dyrektor departamentu zasobów korporacyjnych BRW Tomasz Rudnicki poinformował, że spółka „konsekwentnie realizuje plan naprawczy”, który pozwala jej „odzyskać stabilność finansową i operacyjną”. - Proces restrukturyzacji obejmuje dostosowanie struktury zatrudnienia i procesów operacyjnych do aktualnych potrzeb rynkowych, w tym redukcję części umów serwisowych oraz zmiany w obszarze produkcji i logistyki - zakomunikowała spółka. Zapowiedziała wsparcie dla osób objętych procesem restrukturyzacji.

Ostateczna skala redukcji zatrudnienia - zaznaczył Rudnicki - może być mniejsza po efektach dodatkowych rozmów ze stroną społeczną i ocenie sytuacji rynkowej – szczególnie w zakresie udzielanych kredytów hipotecznych oraz podaży mieszkań w Polsce. Firma wskazała, że nie prowadzi już działalności produkcyjnej w Przeworsku. Rozwija natomiast działalność w Biłgoraju i Mielcu, gdzie planuje uruchomienie trzeciej zmiany na niektórych wydziałach produkcyjnych.

Czytaj też: Spróbowaliśmy najlepszych zapiekanek w Polsce! Te z Biłgoraja "pachną i smakują jak w PRL"

Black Red White z Biłgoraja działa od blisko 35 lat. Jest jednym z największych w Polsce producentów i dystrybutorów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Założycielem i wieloletnim właścicielem firmy był Tadeusz Chmiel, przez lata zaliczany do grona najbogatszych Polaków. Ze sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2024 r. wynika, że przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły blisko 1,2 mld zł, czyli o ponad 11 proc. mniej niż rok wcześniej. Strata netto wzrosła z 90 mln zł w 2023 r. do 137 mln zł w ubiegłym roku.