O stanie zdrowia potrąconej 14-latki poinformowała PAP rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie Agnieszka Osińska. - Pacjentka trafiła do nas w piątek z urazami wielonarządowymi. Przebywa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Jej stan lekarze oceniają jako bardzo ciężki – przekazała rzeczniczka.

Wypadek w Żabiej Woli. Agata potrącona przez kierowcę busa. 48-latek uciekł

Do wypadku doszło w miniony piątek rano przy szkole podstawowej w Żabiej Woli (pow. lubelski). Agata Sz. szła na przystanek autobusowy, znajdujący się tuż przy szkole podstawowej, do której chodziła. 14-latka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Dziewczynka została potrącona przez busa, a następnie wpadła pod nadjeżdżającego z przeciwnego kierunku forda. Kierujący busem uciekł z miejsca zdarzenia. 48-letni Grzegorz P. został zatrzymany przez policjantów następnego dnia wieczorem. Mężczyzna nigdy nie miał prawa jazdy, jechał jednak na lubelskie targowisko, gdzie handlował "mydłem i powidłem". Prokuratura przedstawiła mu zarzuty spowodowania wypadku z ciężkim skutkiem i nieudzielania pomocy. Sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt. 48-latkowi może grozić do 12 lat więzienia.

