i Autor: KPP Włodawa 7-latek przyniósł granat do szkoły. Ewakuowano uczniów i nauczycieli

vera 14:06

Do tego szokującego zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie (woj. lubelskie). 7-letni uczeń przyniósł do klasy granat nasadkowy pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. - Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. Na miejsce wezwano Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie w celu neutralizacji granatu - relacjonuje aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa.