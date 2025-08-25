Do tragedii doszło w nocy z 16 na 17 sierpnia w Młyniskach (gmina Michów).

40-letni myśliwy oddał strzał, myląc człowieka ze zwierzyną.

Śmiertelnie postrzelony został 60-latek, który wyszedł przed swoją posesję.

Prokuratura postawiła myśliwemu zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym.

Na miejscu zdarzenia był również niespełna 13-letni syn podejrzanego.

Śledczy sprawdzają, jaki udział w polowaniu mógł mieć nieletni.

Do tragedii doszło w sobotę 16 sierpnia, w godzinach nocnych. Trzech myśliwych uczestniczyło w polowaniu w miejscowości Młyniska w gminie Michów. Na miejscu obecny był również - razem ze swoim ojcem – małoletni syn podejrzanego. Myśliwi rozstawili się na polu kukurydzy należącym do jednego z nich, bo w tym miejscu zlokalizowali dzika. Pole znajdowało się niedaleko nieruchomości zamieszkanej przez rodzinę pokrzywdzonego. 60-latek obudził się w nocy, ponieważ usłyszał przejeżdżający drogą samochód, wyszedł przed swoją posesję i stanął przed furtką. W tym czasie jeden z myśliwych - sądząc, że ma do czynienia z dzikiem - oddał w kierunku 60-latka strzał. Po zorientowaniu się, że doszło do pomyłki, myśliwy zadzwonił po służby ratunkowe. 60-latek zmarł na miejscu w wyniku rany postrzałowej klatki piersiowej i prawego przedramienia.

Prokuratura Rejonowa w Lubartowie przedstawiła Sławomirowi A. zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Według ustaleń śledczych czterdziestolatek bez dokładnego osobistego rozpoznania zwierzyny - przy wykorzystaniu lunety celowniczej - oddał strzał z broni długiej myśliwskiej w kierunku pokrzywdzonego. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 40-letni myśliwy, ale śledczy badają również udział w tej sprawie jego nieletniego syna. - Badamy również udział dziecka w tym polowaniu. Mówimy tutaj o tym, że mamy dane dotyczące tego, że dziecko niespełna 13 letnie było na miejscu tego polowania. Natomiast na ten moment sprawdzamy wszystkie hipotezy, jakie się pojawiają - powiedziała Radiu Eska Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

