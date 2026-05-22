6-latek zadzwonił po pomoc. Mama była kompletnie pijana

6-latek zadzwonił do ojca zaniepokojony stanem matki

30-latka miała blisko 2,5 promila alkoholu

Policjanci znaleźli w mieszkaniu marihuanę

Kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo

Zarzuty usłyszał także 35-latek, który miał dostarczyć narkotyki

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie powiatu tomaszowskiego. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, do którego zadzwonił jego 6-letni syn. Dziecko przebywało w domu z matką i zaniepokoiło się jej stanem zdrowia.

Na miejsce skierowano patrol policji. Interweniowali także strażacy oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Kobieta była pijana i miała narkotyki

Podczas interwencji okazało się, że złe samopoczucie 30-latki wynikało z jej stanu nietrzeźwości. Badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kobieta w takim stanie sprawowała opiekę nad dzieckiem.

Policjanci zauważyli również woreczek z marihuaną leżący na parapecie. Mieszkanka powiatu tomaszowskiego została zatrzymana, a 6-latek trafił pod opiekę ojca.

Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Odpowie także za posiadanie środków odurzających. O sprawie został powiadomiony sąd rodzinny, który zbada sytuację dziecka. 30-latce grozi do 5 lat więzienia.

Zarzuty także dla 35-latka

Policjanci zajęli się również wątkiem dotyczącym pochodzenia narkotyków. Śledczy ustalili, że środki odurzające miał dostarczyć 35-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego.

W jego miejscu zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę oraz haszysz. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i udzielania środków odurzających. Został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

