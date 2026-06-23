45-latek podpalił się na łące. Śledczy badają wątek 17-letniej dziewczyny

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-23 11:46

Do tragicznych wydarzeń doszło w miejscowości Białka w województwie lubelskim. 45-letni mężczyzna, który według ustaleń miał dokonać samopodpalenia, zmarł dzień później w szpitalu. Śledczy analizują, czy jego śmierć mogła mieć związek z wcześniejszym zdarzeniem dotyczącym 17-letniej dziewczyny.

Widok z góry na policyjny radiowóz z niebieskimi światłami sygnalizacyjnymi, na dachu widoczny napis POLICJA. Samochód jest częściowo przesłonięty zielonymi liśćmi, co może symbolizować ukryte śledztwo lub tajemnicze okoliczności zdarzeń, o których możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • Do zdarzenia doszło 18 czerwca w miejscowości Białka w woj. lubelskim.
  • 45-letni mężczyzna prawdopodobnie dokonał samopodpalenia.
  • Ciężko ranny zmarł następnego dnia w szpitalu.
  • Według ustaleń ten sam mężczyzna miał być zamieszany w próbę napaści na 17-latkę.

Tragedia w miejscowości Białka w woj. lubelskim. W czwartek (18 czerwca) prawdopodobnie podpalił się tam 45-letni mężczyzna. Ciężko ranny zmarł dzień później w szpitalu. Jak podaje Fakt.pl, ten sam mężczyzna miał być zamieszany w próbę napaści na tle seksualnym na 17-letnią dziewczynę.

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Śledczy badają oba te zdarzenia. - Sprawdzamy, czy decyzja o samopodpaleniu była związana z obawą przed odpowiedzialnością za wcześniejsze zachowanie wobec dziewczyny - powiedział Faktowi prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

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Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112

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