45-latek podpalił się na łące. Śledczy badają wątek 17-letniej dziewczyny

Do zdarzenia doszło 18 czerwca w miejscowości Białka w woj. lubelskim.

45-letni mężczyzna prawdopodobnie dokonał samopodpalenia.

Ciężko ranny zmarł następnego dnia w szpitalu.

Według ustaleń ten sam mężczyzna miał być zamieszany w próbę napaści na 17-latkę.

Tragedia w miejscowości Białka w woj. lubelskim. W czwartek (18 czerwca) prawdopodobnie podpalił się tam 45-letni mężczyzna. Ciężko ranny zmarł dzień później w szpitalu. Jak podaje Fakt.pl, ten sam mężczyzna miał być zamieszany w próbę napaści na tle seksualnym na 17-letnią dziewczynę.

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Śledczy badają oba te zdarzenia. - Sprawdzamy, czy decyzja o samopodpaleniu była związana z obawą przed odpowiedzialnością za wcześniejsze zachowanie wobec dziewczyny - powiedział Faktowi prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

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