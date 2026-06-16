16-letnia Gabrysia chciała uciec od Dominika, więc ją zabił! Niepokojące nagrania w telefonie ofiary

16-letnia Gabriela była wybitną uczennicą, podczas gdy jej chłopak - 19-letni Dominik - niczym się nie wyróżniał. Miał jednak opinię osoby pomagającej innym, raczej nie wchodzącej w konflikty. Nie wiadomo, co się stało, że zmienił się nie do poznania. W nocy między 2 a 3 czerwca 2026 roku, w wynajmowanym pokoju w Białej Podlaskiej, nagle chwycił za nóż i dosłownie zaszlachtował Gabrielę. Rozszarpał jej szyję i tułów za pomocą noża. 16-latka nie miała szans na przeżycie. Jej ciało odnaleziono po tym, jak mama dziewczyny złożyła zawiadomienie o jej zaginięciu. Podejrzany Dominik prędko wpadł w ręce funkcjonariuszy. Podczas przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

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Tymczasem „Wirtualna Polska” dotarła do niepokojących zdjęć i nagrań, które zostały uwiecznione niedługo przed zbrodnią. Wynika z nich, że w rozmowie z kwietnia 2026 roku na popularnym komunikatorze internetowym, Gabrysia żaliła się koleżance, że będzie musiała się wyprowadzić od chłopaka. Zastanawiała się, dokąd się uda, co sugeruje, że faktycznie z nim mieszkała. Na nagraniach uwiecznionych w maju widać z kolei Dominika, który mówi coś o braniu „stymulantów” i twierdzi, że „każdy próbuje go zniszczyć”.

To wzmacnia plotki i domysły mówiące o tym, że 19-latek mógł mieć problemy natury psychicznej, potęgowane przez zażywanie środków odurzających. O tym, że się „narkotyzował”, jak ujął jeden z jego znajomych, mówili nieoficjalnie świadkowie w rozmowie z „Super Expressem”. Oficjalnego potwierdzenia tych doniesień jednak nie ma, śledczy milczą w tym zakresie i nie udzielają odpowiedzi na pytania, z uwagi na dobro prowadzonego postępowania.

- Na początku było wielkie niedowierzanie. Myślałem, że ktoś wypuścił nieprawdziwą informację. Tym bardziej że dotyczyło to uczniów, którzy na terenie szkoły funkcjonowali bardzo dobrze - powiedział „Wirtualnej Polsce” Ryszard Dołęga, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. - Już w poniedziałek na dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych było spotkanie z psychologami. Uczniowie są objęci wsparciem. Jeżeli ktoś ma życzenie, może indywidualnie porozmawiać ze szkolnym psychologiem i pedagogiem albo może udać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli i pracowników szkoły - dodawał Ryszard Dołęga. Szczegóły poniżej.

16-latka zamieszkała z 19-latkiem, szkoła powiadomiła GOPS. "Ona była przecież nieletnia"

Jak się okazuje, szkoła zajmowała się sprawą Gabrysi, która miała rzeczywiście wyprowadzić się z internatu. Z rodzinnej Leśnej Podlaskiej do Białej Podlaskiej miała kilkanaście kilometrów, stąd decyzja, by zamieszkała właśnie tam. Szkoła otrzymała jednak informacje, że kilka miesięcy przed tragedią przeniosła się do mieszkania 19-letniego Dominika. Ale pokrzywdzona miała tylko 16 lat, więc placówka musiała zareagować.

– Były przeprowadzane rozmowy zarówno z jej matką, jak i z samą Gabrysią. Wysłaliśmy też pisma do GOPS-u w Leśnej Podlaskiej i do sądu, ze względu na nietypową sytuację, że osoba nieletnia nie mieszka pod opieką rodziców, ani w internacie – potwierdził dyrektor Ryszard Dołęga w rozmowie z „Wirtualną Polską”.

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Ten sam portal ustalił, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej faktycznie takie zgłoszenie otrzymał. Rodzina została objęta jakąś formą wsparcia, którego zakresu instytucja nie chciała jednak ujawniać. – Podejmowaliśmy kroki w tej sprawie, ale nie mogę udzielić szczegółowych informacji – ucięła kierowniczą GOPS-u, Anna Laszuk.

W relacjach serwisu powraca też temat narkotyków: Gabrysia miała żalić się innej dziewczynie, siostrze ex-partnerki Dominika, że ten za często pali marihuanę. – On uzależniony jest. Jak rzuci, to po jakimś czasie znowu pali – pisała 16-latka. – No to pewnie ćpa też, bo od tego się zaczyna – odpowiadała jej informatorka WP. Na nagraniach, które uwieczniła ofiara, Dominik przyznaje się ponadto do „brania stymulantów”, które „pobudzają głowę”. Stwierdził też, że Gabrysia chce zrobić z niego swojego niewolnika.

Wideo są niepokojące, ale – zdaniem rozmówczyni portalu – nie na tyle, by zdecydowała się zawiadomić służby o ewentualnym zagrożeniu życia 16-latki. Nie było do tego podstaw. Media nieoficjalnie podają, że Gabriela była już umówiona na spotkanie z mamą, być może powrót do domu, ale kontakt nagle się urwał. Niewykluczone, że Dominik dowiedział się o jej próbie ucieczki, dlatego zaatakował, choć to oczywiście tylko spekulacje, a szczegóły i wszelkie wątpliwości będą rozwiewać śledczy, którzy nadal badają tę sprawę.

Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut zabójstwa, a sąd - na jej wniosek - zdecydował o tymczasowym aresztowaniu chłopaka. Śledztwo trwa. Do sprawy z pewnością będziemy jeszcze wracać.

Galeria zdjęć: 16-letnia Gabrysia chciała uciec od Dominika, więc ją zabił! Niepokojące nagrania w telefonie ofiary

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