Dominik zaszlachtował 16-letnią Gabrielę. Rozszarpał szyję i tułów nożem! Rodzina przerywa milczenie

16-letnia Gabriela K. i 19-letni Dominik F. byli w związku. Wydawało się, że są razem szczęśliwi, choć w ostatnim czasie pojawiało się coraz więcej sygnałów ostrzegawczych. Reporter "Super Expressu" ustalił, że chłopak nie traktował nastolatki dobrze, co zdążyli zauważyć jej znajomi. Nikt nie sądził jednak, że sytuacja może być aż tak poważna... że dojdzie do brutalnej zbrodni. Tymczasem w nocy między 2 a 3 czerwca 2026 roku, według obecnej teorii śledczych, 19-letni Dominik miał chwycić za nóż. W wynajmowanym pokoju w Białej Podlaskiej, gdzie znajdował się razem z Gabrielą, nagle ją zaatakował. Trwa ustalanie, czy do napaści doszło w wyniku kłótni, czy był to atak niczym niesprowokowany. Wiadomo natomiast, że 19-latek był bezlitosny: rozszarpał ofierze szyję i tułów za pomocą noża, zadając w te miejsca liczne ciosy ostrzem. 16-latka nie miała szans na przeżycie. Jej ciało odnaleziono po tym, jak mama dziewczyny złożyła zawiadomienie o jej zaginięciu. Podejrzany Dominik prędko wpadł w ręce funkcjonariuszy. Podczas przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

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Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut zabójstwa, a sąd - na jej wniosek - zdecydował o tymczasowym aresztowaniu chłopaka. Do tej pory miał raczej neutralną opinię w środowisku: ukończył tę samą szkołę, co ofiara, w kwietniu 2026 roku. Ryszard Dołęga, dyrektor placówki, w rozmowie z Radiem Lublin przekazał, że był przeciętny, jeśli chodzi o wyniki w nauce, natomiast był postrzegany jako "pomocny uczeń, który chętnie angażował się w działalność w szkole, a kończąc ją, miał ocenę bardzo dobrą z zachowania". Do matury nie podszedł.

Z kolei Gabriela, uczennica klasy o profilu ogrodniczym, była wybitną uczennicą. Należała do grona najlepszych uczniów, reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym i była stypendystką programu "Lubelska Kuźnia Talentów". Prokuratura wciąż ustala, co doprowadziło do tragedii. W międzyczasie rodzina zamordowanej nastolatki przerwała milczenie w sprawie pogrzebu. Szczegóły poniżej.

Ostatnie pożegnanie 16-letniej Gabrieli. "Zginęła śmiercią tragiczną"

Bliscy 16-letniej Gabrieli w klepsydrze przekazali najważniejsze informacje dotyczące ostatniego pożegnania. Dowiadujemy się, że nastolatka była córką i siostrą. - 5 czerwca 2026 roku zginęła śmiercią tragiczną w wieku 16 lat - czytamy.

- Różaniec w intencji zmarłej zostanie odmówiony 10, 11 i 12 czerwca 2026 r. o godz. 19:00 oraz w dniu pogrzebu, 13 czerwca 2026 roku, o godz. 11:30 w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, po czym o godz. 12:00 będzie sprawowana msza święta żałobna. Następnie złożymy ciało do grobu na cmentarzu parafialnym w Leśnej Podlaskiej. Pozostają pogrążeni w żałobie rodzice, rodzeństwo i rodzina - napisano w komunikacie.

W uroczystościach z pewnością będzie uczestniczyć nie tylko rodzina, lecz także społeczność szkolna i mieszkańcy, poruszeni tragedią. Sam pogrzeb rozpocznie się więc o godz. 12:00 w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej.

Galeria zdjęć: Dominik zaszlachtował 16-letnią Gabrielę. Rozszarpał szyję i tułów nożem! Rodzina przerywa milczenie

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