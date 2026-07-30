Pogoda w Lublinie: 31 lipca - 2 sierpnia

Weekend w Lublinie upłynie pod znakiem bardzo wysokich temperatur, ale aura będzie się stopniowo zmieniać. Początek weekendu przyniesie bezchmurne niebo i falę upałów. Z każdą kolejną dobą słońca będzie jednak coraz mniej, pojawią się opady, a niedziela przyniesie wyraźny spadek temperatury w porównaniu z rekordową sobotą.

Piątek: upalny i słoneczny start weekendu

Piątek, 31 lipca, zapowiada się w Lublinie na idealny letni dzień. Niebo będzie praktycznie bezchmurne, a termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia około 35 stopni Celsjusza. Noc również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 19°C. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów, a wiatr będzie umiarkowany, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Sobota: najcieplejszy dzień, ale z niespodzianką

Sobota, 1 sierpnia, będzie najgorętszym dniem tego weekendu w Lublinie. Słupki rtęci poszybują aż do blisko 36 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę również zapowiada się tropikalnie, z temperaturą minimalną w okolicach 21°C. Mimo rekordowego ciepła, aura nie będzie już tak słoneczna jak w piątek. Prognozy wskazują na pochmurne niebo przez cały dzień. Możliwe są także niewielkie opady deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 5 m/s.

Niedziela przyniesie wyraźne ochłodzenie

Ostatni dzień weekendu, 2 sierpnia, przyniesie mieszkańcom Lublina zauważalną ulgę od upałów. Temperatura maksymalna spadnie do około 30 stopni Celsjusza, co oznacza ochłodzenie o blisko 6 stopni w porównaniu z sobotą. Niebo pozostanie w większości zakryte chmurami, a prognozy ponownie przewidują możliwość wystąpienia lekkich opadów deszczu. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Weekend w Lublinie. Jakie plany przy takiej pogodzie?

Piątkowa, słoneczna aura będzie idealna do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To doskonały moment na relaks w parkach czy spacery w pobliżu miejskich fontann. W sobotę, mimo że będzie to najcieplejszy dzień, zachmurzenie i ryzyko deszczu mogą nieco zmienić plany. Warto szukać ochłody, ale też mieć przy sobie coś na wypadek opadów. Z kolei niedziela, ze znacznie przyjemniejszą temperaturą, może sprzyjać dłuższym spacerom po mieście i zwiedzaniu, choć parasol wciąż może się przydać.

Dane pogodowe: OpenWeather