Niezidentyfikowany obiekt nad Polską. Wojsko poderwało myśliwce, służby badają tajemniczy krater!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-30 8:08

Niespokojna noc na wschodzie Polski. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano polskie myśliwce i postawiono w stan gotowości systemy obrony powietrznej. Tymczasem na Lubelszczyźnie mieszkańcy usłyszeli potężny huk, a kilka godzin później odkryto tajemniczy krater. Sprawę badają policja, straż pożarna i wojsko.

Lecący myśliwiec F-16 na tle czystego nieba. O poderwaniu polskich samolotów wojskowych przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Pixabay.com

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które przeprowadzało uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęto operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej.

Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej – przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami poderwano myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania. W stan pełnej gotowości postawiono również naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach graniczących z Ukrainą.

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Przypomnijmy - w nocy mieszkańcy okolic miejscowości Targowisko w powiecie lubelskim usłyszeli potężny huk, który – jak relacjonowali – zatrząsł domami. Niektórzy twierdzili również, że nad miejscem zdarzenia unosił się dym.

Nad ranem na polach pomiędzy lasami odkryto krater o średnicy około 10 metrów. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną, wojsko oraz inne służby, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Do sprawy odniósł się także radny miasta Świdnik Marcin Magier.

Około godziny 3:50 w wielu miejscowościach województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe w związku z zagrożeniem z powietrza. Kilka godzin później w miejscowości Targowisko w powiecie lubelskim odkryto krater powstały po eksplozji. Na miejscu od rana pracują policja, straż pożarna, wojsko oraz inne służby. Sprawa budzi wiele pytań i jest obecnie wyjaśniana. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać szybkiego i rzetelnego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Będę na bieżąco monitorował komunikaty służb i informował o potwierdzonych ustaleniach – napisał.

Ogromny krater na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli potężny huk, na miejscu pracują służby
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Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację, a wszystkie siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Okoliczności powstania krateru oraz pochodzenie niezidentyfikowanego obiektu są obecnie wyjaśniane przez odpowiednie służby.

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