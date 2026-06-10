Dominik przyznał się do zamordowania 16-letniej Gabrysi. Uczniowie w szoku. "Nie traktował jej ostatnio dobrze"

16-letnia Gabriela K. została zamordowana w Białej Podlaskiej.

O zabójstwo podejrzany jest jej 19-letni chłopak Dominik F.

Oboje byli związani z tą samą szkołą.

Gabriela była wyróżniającą się uczennicą i stypendystką.

Gabriela była uczennicą klasy o profilu ogrodniczym. Dyrektor szkoły Ryszard Dołęga w rozmowie z Radiem Lublin podkreśla, że należała do grona najlepszych uczniów. Osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce, reprezentowała placówkę w poczcie sztandarowym i była stypendystką programu „Lubelska Kuźnia Talentów”.

Dominik F. ukończył tę samą szkołę w kwietniu tego roku. – Był przeciętny, jeżeli chodzi o wyniki w nauce, natomiast był postrzegany jako pomocny uczeń, który chętnie angażował się w działalność w szkole, a kończąc ją, miał ocenę bardzo dobrą z zachowania – dodał Ryszard Dołęga. Dominik do matury nie podchodził.

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Według śledczych do zbrodni doszło między 2 a 3 czerwca w wynajmowanym pokoju w Białej Podlaskiej. Z ustaleń prokuratury wynika, że 19-latek miał zadać dziewczynie liczne ciosy nożem w okolice szyi i tułowia. Ciało nastolatki odnaleziono po zgłoszeniu zaginięcia przez jej matkę. - Nie traktował jej ostatnio dobrze. Myślę, że się narkotyzował - powiedział nam jeden z kolegów zamordowanej nastolatki.

Pokój Zbrodni - Izabela z Pszczyny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.