19‑letni Damian z zarzutem zabójstwa swojej dziewczyny. Wstrząsające ustalenia śledczych

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-08 14:46

19‑letni Damian F. usłyszał zarzut zabójstwa swojej 16‑letniej dziewczyny. Ciało nastolatki policjanci znaleźli w mieszkaniu w Białej Podlaskiej. Według prokuratury dziewczyna zginęła od licznych ciosów nożem. Mężczyzna przyznał się do winy.

Kajdanki

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Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Makabryczne odkrycie

W piątek do bialskiej policji zgłosiła się zrozpaczona matka 16‑latki, która od dłuższego czasu nie mogła skontaktować się z córką. Funkcjonariusze ruszyli jej śladem i dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F.. To właśnie tam znaleziono ciało dziewczyny.

Śledczy ustalili, że do tragedii doszło między 2 a 3 czerwca. Nastolatka miała liczne rany kłute i cięte.

– Sekcja wykazała obrażenia klatki piersiowej i szyi – przekazał prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Brutalne zabójstwo

Według ustaleń śledczych 19‑latek zadał swojej dziewczynie liczne ciosy nożem, powodując obrażenia, które doprowadziły do jej śmierci na miejscu. Tuż po zbrodni miał zniszczyć kartę SIM z telefonu nastolatki, próbując utrudnić ustalenie okoliczności tragedii.

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Zatrzymanie w szpitalu

Damian F. został zatrzymany w sobotę przed godz. 1.00 na terenie placówki medycznej w Radzyniu Podlaskim. Przebywał tam od środy po interwencji policji, która została wezwana do jego „nienaturalnego zachowania”. Pobrano od niego próbki do badań na obecność narkotyków.

Zarzuty i dalsze kroki

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej przedstawiła mu zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim. 19‑latek przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia. Nigdy wcześniej nie był karany.

Mężczyzna zostanie zbadany przez biegłych psychiatrów i psychologa.

– To standardowa procedura, ale w tej sprawie dodatkowo uzasadniona okolicznościami zatrzymania – podkreślił rzecznik.

Śledczy zastrzegają, że to wczesny etap postępowania i zarzuty mogą zostać zmodyfikowane. Prokuratura wnioskuje o trzymiesięczny areszt. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na dziś.

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