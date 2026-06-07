Zabójstwo młodej kobiety. Zatrzymany mężczyzna usłyszy zarzuty

Śledczy: do zbrodni doszło w środę, ciało znaleziono dwa dni później

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, przekazał, że do zabójstwa doszło najprawdopodobniej w środę, 3 czerwca.Ciało młodej kobiety odnaleziono dopiero w piątek wieczorem, co – jak podkreślają śledczy – znacząco utrudniało ustalenie pierwszych okoliczności tragedii.

Według prokuratury zatrzymany został młody mężczyzna, który w niedzielę jest przesłuchiwany i ma usłyszeć zarzut zabójstwa.

Zatrzymany mężczyzna pod lupą prokuratury

– Zatrzymany został młody mężczyzna. W tej chwili jest przesłuchiwany przez prokuratora, który przedstawi mu zarzut zabójstwa kobiety – poinformował rzecznik.

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej zapowiada, że będzie wnioskować o areszt tymczasowy dla podejrzewanego.Śledczy nie ujawniają na razie ani motywu, ani szczegółów dotyczących relacji między ofiarą a zatrzymanym.

Sekcja zwłok ma wyjaśnić kluczowe wątpliwości

Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok, która ma pomóc ustalić dokładną przyczynę śmierci oraz mechanizm działania sprawcy. To właśnie wyniki sekcji mogą przesądzić o dalszych krokach prokuratury i kwalifikacji prawnej czynu.

Ofiara miała 16-lat?

Choć prokuratura nie potwierdza oficjalnie wieku ofiary, lokalne media podają, że zamordowana miała zaledwie 16 lat.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie