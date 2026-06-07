Zabójstwo młodej kobiety. Zatrzymany mężczyzna usłyszy zarzuty

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-07 14:00

Mroczna tragedia wstrząsnęła powiatem bialskim. Prokuratura potwierdza, że doszło tam do zabójstwa młodej kobiety, a w sprawie zatrzymano już mężczyznę, który jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Według lokalnych mediów ofiarą jest 16‑latka.

Policjant zakłada kajdanki podejrzanemu

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Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policjant zakłada kajdanki podejrzanemu

Śledczy: do zbrodni doszło w środę, ciało znaleziono dwa dni później

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, przekazał, że do zabójstwa doszło najprawdopodobniej w środę, 3 czerwca.Ciało młodej kobiety odnaleziono dopiero w piątek wieczorem, co – jak podkreślają śledczy – znacząco utrudniało ustalenie pierwszych okoliczności tragedii.

Według prokuratury zatrzymany został młody mężczyzna, który w niedzielę jest przesłuchiwany i ma usłyszeć zarzut zabójstwa.

Zatrzymany mężczyzna pod lupą prokuratury

– Zatrzymany został młody mężczyzna. W tej chwili jest przesłuchiwany przez prokuratora, który przedstawi mu zarzut zabójstwa kobiety – poinformował rzecznik.

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej zapowiada, że będzie wnioskować o areszt tymczasowy dla podejrzewanego.Śledczy nie ujawniają na razie ani motywu, ani szczegółów dotyczących relacji między ofiarą a zatrzymanym.

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Sekcja zwłok ma wyjaśnić kluczowe wątpliwości

Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok, która ma pomóc ustalić dokładną przyczynę śmierci oraz mechanizm działania sprawcy. To właśnie wyniki sekcji mogą przesądzić o dalszych krokach prokuratury i kwalifikacji prawnej czynu.

Ofiara miała 16-lat?

Choć prokuratura nie potwierdza oficjalnie wieku ofiary, lokalne media podają, że zamordowana miała zaledwie 16 lat.

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