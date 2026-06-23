Jak obniżyć temperaturę w mieszkaniu? Proste metody bez klimatyzacji

Sposoby na upały w mieszkaniu. Temperatura w Polsce rośnie

Ekstremalna pogoda zbliża się do naszego kraju, a według prognoz temperatura w Polsce może osiągnąć nawet 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu mnóstwo osób szuka sprawdzonych metod na przetrwanie tego najtrudniejszego okresu. Nawet brak profesjonalnej klimatyzacji nie oznacza, że jesteśmy skazani na pot i dyskomfort we własnych czterech kątach. Istnieją bowiem konkretne sposoby, by zauważalnie zmniejszyć ciepło w pokojach.

Zasłanianie okien to podstawa walki z upałem w pokoju

Podczas upałów kluczowe znaczenie ma ograniczenie ilości promieni słonecznych wpadających do mieszkania. Dotyczy to zwłaszcza okien wychodzących na południe i zachód, przez które do wnętrz dociera najwięcej ciepła. W ciągu dnia warto zasłaniać okna roletami, żaluzjami lub grubymi zasłonami, które skutecznie blokują światło słoneczne. Dobrym sposobem na zmniejszenie nagrzewania pomieszczeń jest także montaż folii przeciwsłonecznych na szybach.

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Kiedy otwierać okna w trakcie upałów? Ten błąd pogarsza sprawę

Wielu ludzi błędnie zostawia szeroko otwarte okna przez środek dnia, myśląc, że to wpuści trochę powietrza. Prawda jest taka, że otwieranie okien w ciągu dnia wpuszcza do mieszkania wyłącznie gorąc z zewnątrz, jeszcze bardziej podnosząc słupki na termometrach. Najmądrzej jest więc wietrzyć pokoje późnym wieczorem, w nocy lub o świcie, kiedy panuje przyjemny chłód. Wykorzystanie różnicy ciśnień, czyli stworzenie przeciągu przez otwarte po obu stronach mieszkania okna, najszybciej wymieni duszną atmosferę na świeżą i rześką.

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Mokry ręcznik sposobem na ochłodzenie powietrza

Zaskakująco skutecznym trickiem na walkę z wysokimi temperaturami jest wykorzystanie fizycznego procesu parowania wody. Zwykły mokry ręcznik rozwieszony w pobliżu otwartego okna, sprawi, że przepływające obok niego powietrze wyraźnie się ochłodzi. Taki naturalny klimatyzator może przynieść natychmiastową ulgę w wyjątkowo nieznośne dni lata.

Przenośna klimatyzacja do pokoju może być wybawieniem na upały

Gdy temperatury biją rekordy, a klasyczne metody to za mało, warto pomyśleć o klimatyzatorze mobilnym. W przeciwieństwie do tradycyjnych wiatraków, które jedynie kręcą powietrzem, przenośny klimatyzator rzeczywiście chłodzi przestrzeń i zrzuca stopnie na termometrze. To świetna i szybka opcja dla osób, które z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na ingerencję w ściany i montaż stacjonarnego systemu chłodzącego typu split.