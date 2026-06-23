Fantastyczny początek lata. Polak wygrał miliony w Lotto

Gdzie padły milionowe wygrane w Lotto?

Wielki uśmiech losu spotkał gracza z Zamościa podczas sobotniego losowania (20 czerwca). Na jego kuponie widniał bezbłędny zestaw sześciu szczęśliwych cyfr, co zapewniło mu wygraną rzędu 2 345 862,70 zł. Tego wieczoru maszyna losująca wskazała liczby: 2, 8, 35, 38, 41 oraz 45. Ponieważ szóstkę wytypowano dwukrotnie, główna pula musiała zostać równo podzielona.

Szczęśliwy zakład złożono w zamojskiej kolekturze mieszczącej się przy ulicy Wyszyńskiego 13. Z informacji przekazanych przez Totalizator Sportowy wynika, że triumfator zdecydował się na funkcję „zagraj ponownie”. W praktyce oznacza to powielenie poprzedniego kuponu z zachowaniem tych samych parametrów i zestawu cyfr.

Idealne trafienie sześciu liczb wygenerowało zysk na poziomie 2 345 862,70 zł. Chociaż kwota robi wrażenie, nie przebiła ona zamojskiego rekordu. Najwyższa lokalna wygrana, wynosząca ponad 19 milionów złotych, padła w maju 2016 roku.

Systemowa gra w miejscowości Stojadła

Drugi zwycięski kupon nabyto w miejscowości Stojadła, zlokalizowanej niedaleko Mińska Mazowieckiego. Tamtejszy gracz zagrał w punkcie przy ulicy Warszawskiej 61, wybierając metodę chybił trafił w połączeniu z grą systemową na 7 liczb. Poza główną nagrodą opiewającą na 2 345 862,70 zł, zastosowany system zagwarantował mu dodatkowe 37 363,20 zł premii. Dla Stojadeł jest to absolutnie najwyższa odnotowana wygrana.

Lotto pozostaje niezmiennie najbardziej rozpoznawalną grą liczbową na krajowym rynku. Mechanizm zabawy polega na wskazaniu 6 z 49 dostępnych liczb. Uczestnicy mogą samodzielnie zakreślać pola lub powierzyć to zadanie komputerowemu losowaniu poprzez opcję chybił trafił.

Pojedynczy zakład to wydatek rzędu 3 złotych. Finansowe gratyfikacje przewidziano za trafienie od trzech do sześciu cyfr, przy czym rozbicie głównej puli zarezerwowane jest wyłącznie dla osób z pełnym, sześcioelementowym trafieniem.

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Maszyny losujące Lotto idą w ruch trzykrotnie w ciągu tygodnia. Gracze mogą sprawdzać swoje kupony we wtorki, czwartki oraz soboty. Wieczorne transmisje z losowań udostępniane są na żywo.