Makabryczne odkrycie w Zamościu. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch osób

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Monika Kowalewicz
Monika Kowalewicz
2026-06-22 17:10

Policjanci z Zamościa wyjaśniają okoliczności śmierci dwojga mieszkańców, których ciała odnaleziono w sobotę, 20 czerwca, w jednym z mieszkań bloku przy ul. Bema. Drzwi lokalu były zamknięte od środka, dlatego strażacy musieli siłowo dostać się do środka.

Tylna część karetki pogotowia z włączonymi pomarańczowymi światłami ostrzegawczymi, widoczny napis AMBULANS oraz symbole Państwowe Ratownictwo Medyczne i S na szybach. Zdjęcie ilustruje makabryczne odkrycie ciał dwóch osób w Zamościu, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 13. Jedna z mieszkanek budynku poinformowała służby o nieprzyjemnym zapachu wydobywającym się z mieszkania. Na miejsce skierowano straż pożarną oraz policję. Po wejściu do lokalu ratownicy odkryli ciała kobiety i mężczyzny.

W jednym z pomieszczeń ujawniliśmy ciała dwóch osób – kobiety w wieku 61 lat i 66-letniego mężczyzny. Ciała były w znacznym stopniu rozkładu – przekazała Radiu Eska podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

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Na miejscu pracowali funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Zamościu. Śledczy prowadzą postępowanie, które ma ustalić przyczynę oraz dokładne okoliczności śmierci obu osób.

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Jak ustalił „Fakt”, sąsiedzi od kilku dni nie widzieli 61-letniej Małgorzaty S. ani jej partnera, 66-letniego Mariana C. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że para, która wcześniej regularnie wychodziła na spacery ze swoim psem, nagle zniknęła z osiedla. – To byli bardzo sympatyczni ludzie. Nikomu nie wadzili, ale nie stronili od alkoholu – powiedział jeden z sąsiadów w rozmowie z „Faktem”.

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