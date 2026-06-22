Makabryczne odkrycie w Zamościu. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch osób

Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 13. Jedna z mieszkanek budynku poinformowała służby o nieprzyjemnym zapachu wydobywającym się z mieszkania. Na miejsce skierowano straż pożarną oraz policję. Po wejściu do lokalu ratownicy odkryli ciała kobiety i mężczyzny.

– W jednym z pomieszczeń ujawniliśmy ciała dwóch osób – kobiety w wieku 61 lat i 66-letniego mężczyzny. Ciała były w znacznym stopniu rozkładu – przekazała Radiu Eska podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

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Na miejscu pracowali funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Zamościu. Śledczy prowadzą postępowanie, które ma ustalić przyczynę oraz dokładne okoliczności śmierci obu osób.

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Jak ustalił „Fakt”, sąsiedzi od kilku dni nie widzieli 61-letniej Małgorzaty S. ani jej partnera, 66-letniego Mariana C. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że para, która wcześniej regularnie wychodziła na spacery ze swoim psem, nagle zniknęła z osiedla. – To byli bardzo sympatyczni ludzie. Nikomu nie wadzili, ale nie stronili od alkoholu – powiedział jeden z sąsiadów w rozmowie z „Faktem”.