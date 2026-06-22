As Motoru Lublin przeprasza za mecz w Toruniu. Niczego nie ukrywał

Żużel: Klęska Orlen Oil Motoru Lublin w Toruniu

29:61 - takiego wyniku nie spodziewał się chyba nikt. Orlen Oil Motor Lublin został zmiażdżony przez ekipę PRES Grupa Deweloperska Toruń. Z liderami gospodarzy nawiązywał walkę właściwie tylko Bartosz Zmarzlik, choć i on nie ustrzegł się błędów. Tylko 6 punktów w 6 startach zdobył Kacper Woryna, który ściga się w tegorocznym cyklu SGP i przyzwyczaił kibiców do znacznie lepszych rezultatów.

- Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to takie niecenzuralne rzeczy, a jednak wolałbym zachować zimną krew. Przepraszamy kibiców za ten wynik. Walczyliśmy ile się dało. Co bieg szukałem tego czegoś, co pozwoliłoby mi wygrywać wyścigi. Wiem, że perfekcyjnie nie rozgrywałem wyścigów, ale taka była walka. Ktoś musi przegrać. Na pewno pod tym względem nie mam sobie nic do zarzucenia, ponieważ walczyłem - podsumował Kacper Woryna z Orlen Oil Motoru. Nagranie wideo z Motoareny znajdziecie nad tekstem.

"Koziołki" nie wywiozły z Torunia nawet punktu i ich sytuacja w ligowej tabeli jest skomplikowana. Menedżer Jacek Ziółkowski przyznał przed kamerami Canal+, że bez wyjazdowych zwycięstw, szanse na top 4 są minimalne.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin 61:29

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 61

9. Patryk Dudek - 12+2 (2*,2,2*,3,3)

10. Robert Lambert - 11+2 (3,1*,3,2*,2)

11. Norick Bloedorn - 7+2 (3,1*,1,2*)

12. Mikkel Michelsen - 9+2 (0,2,3,2*,2*)

13. Emil Sajfutdinow - 12 (3,3,3,3,-)

14. Mikołaj Duchiński - 3+1 (2*,1,0)

15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,0,3,1*)

16. Nicolai Heiselberg - NS

Orlen Oil Motor Lublin - 29

1. Kacper Woryna - 6 (1,2,2,0,1,0)

2. Mateusz Cierniak - 4+2 (1*,1*,1,0,1)

3. Martin Vaculik - 1+1 (0,0,1*,0)

4. Dawid Cepielik - NS (-,-,-,-)

5. Bartosz Zmarzlik - 14 (2,3,3,2,1,3)

6. Bartosz Bańbor - 4 (1,2,0,1,0)

7. Sven Cerjak - 0 (0,0,-)

8. Bartosz Jaworski - 0 (0)

Galeria ze zdjęciami: Tak wyglądał mecz PRES Toruń - Orlen Oil Motor Lublin na trybunach i na torze