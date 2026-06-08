Polska ma nowych milionerów. To tutaj padły ogromne wygrane w Eurojackpot

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-08 11:32

W Polsce znów pojawili się świeżo upieczeni milionerzy. Piątkowe losowanie Eurojackpot przyniosło emocje, wielkie wygrane i jeszcze większe nadzieje przed kolejną kumulacją. A to dopiero początek — bo we wtorek do zdobycia będzie prawdziwa fortuna.

Wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce

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Autor: Wygenerowane przez AI

Wyniki losowania Eurojackpot 05.06.2026

W piątek, 5 czerwca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 21, 23, 44, 47, 50 oraz 1 i 7.

Los przyniósł graczom w Europie kilka spektakularnych trafień:

  • Dwie wygrane II stopnia – Finlandia i Włochy, każda po 923 584,20 euro
  • Cztery wygrane III stopnia – Dania, Finlandia i… dwie w Polsce!

Gdzie padły wygrane w Polsce?

Tym razem szczęście uśmiechnęło się do dwóch graczy znad Wisły. W Polsce padły dwie wygrane III stopnia, każda w wysokości 1 442 811,20 zł.

Szczęśliwe zakłady zawarto:

  • w punkcie Lotto przy Alei Wincentego Witosa w Lublinie,
  • online, za pośrednictwem strony lotto.pl... czyli bez wychodzenia z domu!

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Co można kupić za 1,4 mln zł?

Kwota robi wrażenie — i otwiera naprawdę szerokie możliwości. Za 1 442 811 zł (nawet po odliczeniu podatku od wysokich wygranych) można pozwolić sobie na:

  • mieszkanie 70–80 m² w dużym mieście (Warszawa, Kraków, Wrocław)
  • dwa nowe samochody klasy premium, np. BMW serii 5 i Volvo XC60
  • dom jednorodzinny w mniejszym mieście lub na obrzeżach metropolii
  • egzotyczne podróże przez kilka lat, nawet w formule „workation”
  • inwestycje: lokaty, obligacje, a nawet zakup małego mieszkania pod wynajem

To pieniądze, które potrafią odmienić życie — i to bez konieczności trafienia głównej puli.

Ile trzeba pracować na taką kwotę?

Przy średniej krajowej na poziomie ok. 8 000 zł brutto miesięcznie (ok. 5 700 zł „na rękę”), uzbieranie takiej kwoty zajęłoby:

  • ponad 20 lat pracy,
  • bez żadnych wydatków,
  • bez urlopu i bez przerw.

To pokazuje skalę wygranej — i dlaczego Eurojackpot rozpala wyobraźnię graczy w całej Europie.

Jak grać w Eurojackpot?

Zasady są proste:

  • wybierasz 5 liczb z 50
  • oraz 2 euronumery z 12
  • jeden zakład kosztuje 12,50 zł
  • losowania odbywają się we wtorki i piątki
  • aby wygrać główną pulę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb

Eurojackpot to gra, w której kumulacje potrafią osiągać astronomiczne poziomy — a wygrane padają w całej Europie.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Kumulacja rośnie!

We wtorek, 9 czerwca, do wygrania będzie aż… 150 milionów euro!

To kwota, która rozpala wyobraźnię. Jest o co walczyć. Nic zatem dziwnego, że kolektury w całej Europie przeżywają prawdziwe oblężenie.

Najwyższe wygrane Eurojackpot w Polsce
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