Polska ma nowych milionerów. To tutaj padły ogromne wygrane w Eurojackpot

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Wyniki losowania Eurojackpot 05.06.2026
W piątek, 5 czerwca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 21, 23, 44, 47, 50 oraz 1 i 7.
Los przyniósł graczom w Europie kilka spektakularnych trafień:
- Dwie wygrane II stopnia – Finlandia i Włochy, każda po 923 584,20 euro
- Cztery wygrane III stopnia – Dania, Finlandia i… dwie w Polsce!
Gdzie padły wygrane w Polsce?
Tym razem szczęście uśmiechnęło się do dwóch graczy znad Wisły. W Polsce padły dwie wygrane III stopnia, każda w wysokości 1 442 811,20 zł.
Szczęśliwe zakłady zawarto:
- w punkcie Lotto przy Alei Wincentego Witosa w Lublinie,
- online, za pośrednictwem strony lotto.pl... czyli bez wychodzenia z domu!
Co można kupić za 1,4 mln zł?
Kwota robi wrażenie — i otwiera naprawdę szerokie możliwości. Za 1 442 811 zł (nawet po odliczeniu podatku od wysokich wygranych) można pozwolić sobie na:
- mieszkanie 70–80 m² w dużym mieście (Warszawa, Kraków, Wrocław)
- dwa nowe samochody klasy premium, np. BMW serii 5 i Volvo XC60
- dom jednorodzinny w mniejszym mieście lub na obrzeżach metropolii
- egzotyczne podróże przez kilka lat, nawet w formule „workation”
- inwestycje: lokaty, obligacje, a nawet zakup małego mieszkania pod wynajem
To pieniądze, które potrafią odmienić życie — i to bez konieczności trafienia głównej puli.
Ile trzeba pracować na taką kwotę?
Przy średniej krajowej na poziomie ok. 8 000 zł brutto miesięcznie (ok. 5 700 zł „na rękę”), uzbieranie takiej kwoty zajęłoby:
- ponad 20 lat pracy,
- bez żadnych wydatków,
- bez urlopu i bez przerw.
To pokazuje skalę wygranej — i dlaczego Eurojackpot rozpala wyobraźnię graczy w całej Europie.
Jak grać w Eurojackpot?
Zasady są proste:
- wybierasz 5 liczb z 50
- oraz 2 euronumery z 12
- jeden zakład kosztuje 12,50 zł
- losowania odbywają się we wtorki i piątki
- aby wygrać główną pulę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb
Eurojackpot to gra, w której kumulacje potrafią osiągać astronomiczne poziomy — a wygrane padają w całej Europie.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Kumulacja rośnie!
We wtorek, 9 czerwca, do wygrania będzie aż… 150 milionów euro!
To kwota, która rozpala wyobraźnię. Jest o co walczyć. Nic zatem dziwnego, że kolektury w całej Europie przeżywają prawdziwe oblężenie.