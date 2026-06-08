Polska ma nowych milionerów. To tutaj padły ogromne wygrane w Eurojackpot

Wyniki losowania Eurojackpot 05.06.2026

W piątek, 5 czerwca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 21, 23, 44, 47, 50 oraz 1 i 7.

Los przyniósł graczom w Europie kilka spektakularnych trafień:

Dwie wygrane II stopnia – Finlandia i Włochy, każda po 923 584,20 euro

Cztery wygrane III stopnia – Dania, Finlandia i… dwie w Polsce!

Gdzie padły wygrane w Polsce?

Tym razem szczęście uśmiechnęło się do dwóch graczy znad Wisły. W Polsce padły dwie wygrane III stopnia, każda w wysokości 1 442 811,20 zł.

Szczęśliwe zakłady zawarto:

w punkcie Lotto przy Alei Wincentego Witosa w Lublinie,

online, za pośrednictwem strony lotto.pl... czyli bez wychodzenia z domu!

Co można kupić za 1,4 mln zł?

Kwota robi wrażenie — i otwiera naprawdę szerokie możliwości. Za 1 442 811 zł (nawet po odliczeniu podatku od wysokich wygranych) można pozwolić sobie na:

mieszkanie 70–80 m² w dużym mieście (Warszawa, Kraków, Wrocław)

dwa nowe samochody klasy premium, np. BMW serii 5 i Volvo XC60

dom jednorodzinny w mniejszym mieście lub na obrzeżach metropolii

egzotyczne podróże przez kilka lat, nawet w formule „workation”

inwestycje: lokaty, obligacje, a nawet zakup małego mieszkania pod wynajem

To pieniądze, które potrafią odmienić życie — i to bez konieczności trafienia głównej puli.

Ile trzeba pracować na taką kwotę?

Przy średniej krajowej na poziomie ok. 8 000 zł brutto miesięcznie (ok. 5 700 zł „na rękę”), uzbieranie takiej kwoty zajęłoby:

ponad 20 lat pracy,

bez żadnych wydatków,

bez urlopu i bez przerw.

To pokazuje skalę wygranej — i dlaczego Eurojackpot rozpala wyobraźnię graczy w całej Europie.

Jak grać w Eurojackpot?

Zasady są proste:

wybierasz 5 liczb z 50

oraz 2 euronumery z 12

jeden zakład kosztuje 12,50 zł

losowania odbywają się we wtorki i piątki

aby wygrać główną pulę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb

Eurojackpot to gra, w której kumulacje potrafią osiągać astronomiczne poziomy — a wygrane padają w całej Europie.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Kumulacja rośnie!

We wtorek, 9 czerwca, do wygrania będzie aż… 150 milionów euro!

To kwota, która rozpala wyobraźnię. Jest o co walczyć. Nic zatem dziwnego, że kolektury w całej Europie przeżywają prawdziwe oblężenie.

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