Pościg za quadem w Lublinie. Piesi musieli uciekać. Szokujący rajd przez miasto

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-22 19:24

34-letni obywatel Gruzji odpowie za niebezpieczny rajd ulicami Lublina. Uciekając quadem przed patrolem, stwarzał ogromne zagrożenie dla innych. Okazało się, że zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zdarzenie miało miejsce w sobotni wieczór, około 21.30. To wtedy kierowca quada zignorował polecenia funkcjonariuszy i ruszył do ucieczki. Rajd przebiegał przez samo centrum, w tym Aleje Racławickie, Plac Litewski i mniejsze uliczki. Mężczyzna całkowicie ignorował przepisy, wjeżdżając na chodniki i tereny wyłączone z ruchu, co wymuszało na przechodniach ucieczkę w popłochu.

Akcja mundurowych zakończyła się sukcesem po odnalezieniu porzuconej maszyny na jednym z parkingów. Kryminalni szybko namierzyli i ujęli 34-letniego Gruzina, w czym bardzo pomogły nagrania z miejskich kamer. Zatrzymanemu postawiono zarzuty zignorowania kontroli oraz złamania sądowego zakazu. Oprócz przestępstw odpowie za szereg niebezpiecznych wykroczeń. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 20 tysięcy złotych, a służby już zawnioskowały o deportację. Może spędzić w więzieniu 5 lat.

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Monitoring miejski z pościgu za quadem w centrum Lublina, gdzie na ulicy widać quada policyjnego z włączonymi światłami oraz uciekających pieszych, obok w okręgu 34-letni Gruzin zatrzymany przez policję. Więcej o zdarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
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