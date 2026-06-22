Pościg za quadem w Lublinie. Piesi musieli uciekać. Szokujący rajd przez miasto

Zdarzenie miało miejsce w sobotni wieczór, około 21.30. To wtedy kierowca quada zignorował polecenia funkcjonariuszy i ruszył do ucieczki. Rajd przebiegał przez samo centrum, w tym Aleje Racławickie, Plac Litewski i mniejsze uliczki. Mężczyzna całkowicie ignorował przepisy, wjeżdżając na chodniki i tereny wyłączone z ruchu, co wymuszało na przechodniach ucieczkę w popłochu.

Akcja mundurowych zakończyła się sukcesem po odnalezieniu porzuconej maszyny na jednym z parkingów. Kryminalni szybko namierzyli i ujęli 34-letniego Gruzina, w czym bardzo pomogły nagrania z miejskich kamer. Zatrzymanemu postawiono zarzuty zignorowania kontroli oraz złamania sądowego zakazu. Oprócz przestępstw odpowie za szereg niebezpiecznych wykroczeń. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 20 tysięcy złotych, a służby już zawnioskowały o deportację. Może spędzić w więzieniu 5 lat.

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