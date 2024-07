Coś podobnego!

Znalazł klucze do pobliskiego sklepu. Skromny gospodarz stracił głowę. Zrobił to kilkanaście razy

Z pewnością zgubiła go pazerność. Pewien 67-letni mieszkaniec wsi pod Izbicą (województwo lubelskie) znalazłwszy na początku maja pęk kluczy do miejscowego sklepu uznał zapewne, że to dar niebios i zrazu oszczędnie, potem coraz nachalniej począł odwiedzać go w nocy traktując jak prywatny składzik wszelakich dóbr. Wpadł na gorącym uczynku, podczas... szesnastego włamania!