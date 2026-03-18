Zmienił kierunek, gdy zobaczył puławskich policjantów. To go zdradziło

Zwrócił na siebie uwagę patrolu

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Puław. Policjanci pełniący służbę patrolową zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu odwrócił wzrok i zmienił kierunek marszu. Takie zachowanie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, dlatego postanowili go wylegitymować.

Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 42-latek jest osobą poszukiwaną. Sąd wydał wobec niego zarządzenie o odbyciu kary pozbawienia wolności. Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o jego zatrzymaniu.

Ostrzelał braci i próbował zabić nożem znajomego

Niósł torby pełne towaru

Uwagę policjantów zwróciło również to, co mężczyzna miał przy sobie. Niósł spore ilości drogiej kawy oraz kapsułek do prania, a także inne drobne przedmioty. Nie potrafił jednak wyjaśnić, skąd pochodzą.

Funkcjonariusze skojarzyli, że w pobliżu znajduje się market spożywczo-przemysłowy. Postanowili sprawdzić, czy nie doszło tam do kradzieży. Szybko okazało się, że ich przypuszczenia były słuszne.

Monitoring rozwiał wątpliwości

Nagranie ze sklepowego monitoringu potwierdziło, że zatrzymany mężczyzna ukradł kawę i kapsułki właśnie w tym markecie. 42-latek trafił do policyjnego aresztu, gdzie został przesłuchany.

Funkcjonariusze zajmujący się wykroczeniami ustalili dokładnie, jakie towary wyniósł ze sklepu. Mężczyzna poniesie dalsze konsekwencje przed sądem. Po przesłuchaniu został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi ponad pół roku, odbywając karę za wcześniejsze groźby.

