Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2025 roku?

Choć dopiero rozpoczął się wrzesień, to wiele osób zaczyna już zastanawiać się, kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy. Okazuje się, że czynność ta zbliża się do nas wielkimi krokami i - co ciekawe - w 2025 roku wskazówki cofniemy szybciej niż w poprzednich latach. Zmiana czasu na zimowy w 2025 roku odbędzie się bowiem 26 października i właśnie tego dnia cofniemy wskazówki z godziny 3.00 na 2.00. Dla porównania, w 2024 roku zmiana czasu na zimowy nastąpiła 27 października, w 2023 roku 29 października, a w 2022 roku 30 października.

Skąd się wzięło przestawianie czasu?

Przestawianie czasu - czyli zmiana z czasu zimowego na letni i odwrotnie - ma dość długą historię i wynikało głównie z potrzeby oszczędzania energii. Już w XVIII wieku Benjamin Franklin w satyrycznym eseju zauważył, że wcześniejsze wstawanie pozwoliłoby zaoszczędzić świece. Nie wprowadził jednak żadnego formalnego systemu. Na poważnie ideę przedstawił w 1895 roku nowozelandzki entomolog George Vernon Hudson, jednak po raz pierwszy czas letni wprowadzono w okresie międzywojennym. Wówczas chodziło głównie o zmniejszenie zużycia węgla potrzebnego do produkcji energii.

Po II wojnie światowej wiele krajów stosowało zmianę czasu nieregularnie, głównie ze względów gospodarczych. Od lat 70. XX wieku, po kryzysie energetycznym, system powrócił na większą skalę.W Polsce zmiana czasu obowiązuje od 1977 roku, a obecnie kwestię tą reguluje Unia Europejska.

Kiedy będzie koniec przestawiania czasu w Polsce?

W kwestii zmiany czasu współcześnie nadal głównym argumentem jest efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego, ale coraz częściej podważa się sens takiego rozwiązania m.in. ze względu na niewielkie oszczędności energii i negatywny wpływ na zdrowie. Kiedy więc nastąpi koniec zmiany czasu w Polsce? Aktualne przepisy przewidują, że zmiana czasu będzie stosowana co najmniej do 2026 roku. Bardzo więc prawdopodobne, że od 2027 roku nie będziemy musieli przestawiać zegarków, jednak jednoznacznej decyzji jeszcze nie ma.

