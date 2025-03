Spis treści

Zmiana czasu w Polsce. Uciążliwy relikt przeszłości?

W ostatni weekend marca po raz kolejny przestawimy zegarki z czasu zimowego na letni. Ta sezonowa zmiana, choć dla wielu uciążliwa, jest nadal obowiązkowa w Unii Europejskiej. Początkowo wprowadzona w celu lepszego wykorzystania światła dziennego i oszczędności energii, dziś budzi coraz więcej kontrowersji. Współczesne badania podważają jej ekonomiczny sens, wskazując na negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie, m.in. poprzez zaburzenie zegara biologicznego. Coraz częściej więc Polacy zadają sobie pytanie: kiedy ostatni raz przestawimy zegarki?

Kiedy likwidacja zmiany czasu w Polsce? Jest nowa data

Wiceminister klimatu Miłosz Motyka zapowiedział już, iż polska prezydencja w UE chce przekonać inne kraje do rezygnacji ze zmiany czasu. Kiedy więc nastąpi koniec przestawiania zegarków na czas zimowy i letni?

Jak podaje portal goniec.pl., choć unijne rozporządzenie nakazuje zmianę czasu do 2026 roku, to według słów Miłosza Motyki Komisja Europejska planuje zamknąć temat zmiany czasu do 2028 roku, co daje nadzieję na realną rewolucję w unijnych przepisach. Czy uda się osiągnąć owe porozumienie? Tego jeszcze nie wiemy, lecz pewne jest, iż czeka nas jeszcze przestawianie zegarków w następujących terminach:

Czas zimowy na letni: 30 marca 2025 r. i 29 marca 2026 r.

30 marca 2025 r. i 29 marca 2026 r. Czas letni na zimowy: 26 października 2025 r. i 25 października 2026 r.

