Zmiana czasu z zimowego na letni. Po co przestawiamy zegarki?

Pierwsza zmiana czasu miała miejsce w Niemczech 30 kwietnia 1916 roku. Wówczas przestawiono zegarki o godzinę do przodu, bowiem zainspirowano się m.in. wypowiedzią Benjamina Franklina, który pod koniec XIX wieku zauważył, że ludzie chodzą spać ze względu na obowiązującą godzinę, a nie świecące słońce. Zaproponował on więc, iż przesunięcie czasu mogłoby dobrze wpłynąć na samopoczucie oraz na dodatek byłaby to spora oszczędność, ponieważ nie byłoby konieczności używania tak dużo sztucznego oświetlenia.

W Polsce zmiana czasu po raz pierwszy została wprowadzona nieco później, bo w 1919 roku, lecz na stałe zagościła w naszym kraju w 1977 roku i jest z nami po dziś dzień. Dwa razy w roku przestawiamy więc zegarki i śpimy o godzinę dłużej lub krócej. Jak będzie w tym roku? Kiedy zmiana czasu w Polsce 2025?

Kiedy jest zmiana czasu 2025? To wczesny termin!

Zmiana czasu z zimowego na letni w 2025 roku, podobnie jak w innych latach, wypada w ostatnią niedzielę marca. Zmiana czasu z letniego na zimowy natomiast wypada w ostatnią niedzielę października.

Lada moment więc przestawimy zegarki i pośpimy godzinę krócej. W tym roku zmiana czas z zimowego na letni wypada w nocy z 29 na 30 marca i wówczas wskazówki zegarków zostaną przestawione z godziny 2:00 na 3:00. Co ciekawe, tegoroczna zmiana czasu wypada stosunkowo wcześnie, bowiem w zeszłym roku wskazówki zegarów na czas letni przestawialiśmy w nocy z 30 marca na 31 marca.

