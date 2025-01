Ważna zmiana dotycząca Wielkanocy. Chodzi o datę! Papież zdecydował

Autor:

Wielkanoc 2025 - kiedy wypada?

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa - jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Zgodnie z ustaleniami soboru nicejskiego z 325 roku, Wielkanoc jest obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca i właśnie dlatego co roku termin świąt nieco się różni. Tegoroczna Niedziela Wielkanocna wypada 20 kwietnia i - co ciekawe - Wielkanoc prawosławna również wypada tego samego dnia, jednak nie zawsze katolicy i prawosławni świętują ten dzień w tym samym terminie ze względu na odrębne kalendarze, lecz - jak się okazuje - w najbliższej przyszłości może się to zmienić.

Zmiany w kwestii daty Wielkanocy. Papież Franciszek wystosował apel

W ostatnim czasie w bazylice Świętego Pawła w Rzymie odbyło się nabożeństwo, które zakończyło 58. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Właśnie wtedy papież Franciszek wystosował do wiernych apel, a w zasadzie poinformował ich, iż kościół jest gotów, by ujednolicić datę Wielkanocy dla wszystkich wyznań.

Kościół katolicki jest gotów zaakceptować datę, której chcą wszyscy [...] To data jedności - powiedział papież Franciszek, cytuje portal rp.pl.

Można więc się spodziewać, że w przyszłości data Wielkanocy będzie taka sama zarówno dla katolików, jak i dla prawosławnych.

