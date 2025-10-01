Zmiana czasu na zimowy 2025. W październiku przestawiamy zegarki i śpimy dłużej

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-01 19:45

Za oknem pogoda jesienna daje się we znaki, a promienie słoneczne coraz rzadziej wpadają do naszych domów i mieszkań. Tym samym więc oznacza to, że już niebawem nastąpi zmiana z czasu letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki w 2025? Tego dnia sen będzie dłuższy!

Zmiana czasu destabilizuje organizm. Sprawdź porady ekspertki

Autor: Miriam Alonso/ Pexels.com
Kiedy zmiana czasu na zimowy? W 2025 roku zegarki przestawimy wcześniej

Lato już oficjalnie za nami, a aura na zewnątrz jest już typowo jesienna. Lada moment więc zmiana czasu, czyli przestawianie zegarków. W 2025 roku czas letni pożegnamy wcześniej niż zazwyczaj, bowiem będzie to w nocy z 25 na 26 października. O godzinie 3:00 zegarki cofniemy na 2:00, więc w praktyce oznacza to, że niedzielny poranek będzie o godzinę dłuższy.

Kiedy ostatni raz będzie zmiana czasu?

Obecne przepisy w Polsce i całej Unii Europejskiej przewidują dalsze stosowanie zmiany czasu przynajmniej do 2026 roku. Najbliższe terminy zmiany czasu na zimowy czekają nas jeszcze 26 października 2025 r. i 25 października 2026 roku. Na czas letni zegarki przestawimy natomiast jeszcze 29 marca 2026 r.

Po 2026 roku istnieje możliwość całkowitej rezygnacji z przestawiania zegarków, ale nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Dyskusje w UE trwają od kilku lat – Parlament Europejski opowiedział się już za zniesieniem zmiany czasu, ale kraje członkowskie muszą wspólnie uzgodnić, czy pozostają na stałe przy czasie letnim, czy zimowym.

Czy zmiana czasu jest zdrowa?

Choć nadchodząca zmiana czasu z letniego na zimowy oznacza dla nas dłuższy o godzinę sen, okazuje się, że organizm nie musi wcale reagować na to pozytywnie. Eksperci od lat wskazują, iż ludzki organizm działa w oparciu o tzw. rytm okołodobowy (zegar biologiczny). Nagłe przestawienie więc zegara o godzinę zakłóca ten rytm i może objawiać się np.:

  • trudnościami z zasypianiem i pobudką,
  • zmniejszoną koncentracją,
  • sennością w ciągu dnia.

Dodatkowo zmiana czasu może wpływać także na samopoczucie – szczególnie na osoby zmagające się z depresją czy zaburzeniami nastroju. Najbardziej odczuwalna jest zmiana z czasu letniego na zimowy, gdy dni stają się krótsze i szybciej zapada zmrok.

