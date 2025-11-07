Zginął, bo myśliwy pomylił go z dzikiem. Pięć lat od wstrząsającej tragedii w Kluczkowicach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
2025-11-07 11:01

W listopadzie minęło pięć lat od tragicznego wydarzenia w Kluczkowicach na Lubelszczyźnie. W 2020 roku zginął tam 16-letni Imanali, uczeń z Kazachstanu. Chłopiec został śmiertelnie postrzelony przez myśliwego, który – jak twierdził – pomylił go z dzikiem.

  • Tragedia wydarzyła się 1 listopada 2020 roku w Kluczkowicach.
  • Ofiarą był 16-letni Imanali z Kazachstanu, uczeń szkoły zawodowej.
  • Chłopiec wraz z kolegami zbierał jabłka w szkolnym sadzie.
  • Myśliwy Dariusz Ch., były policjant, oddał strzał, tłumacząc się pomyłką.
  • Nastolatek zginął na miejscu – kula uszkodziła mu organy wewnętrzne.
  • Dariusz Ch. został skazany na 4 lata i 9 miesięcy więzienia.

W listopadzie minęło 5 lat od tragedii, do której doszło w Kluczkowicach na Lubelszczyźnie. W 2020 roku myśliwy zastrzelił 16-latka. Tłumaczył się tym, że pomylił go z dzikiem. Ofiarą Dariusza Ch. była nastolatek z Kazachstanu, Imanali. Przyjechał do Polski, by uczyć się w Zespole Szkół Zawodowych w Kluczkowicach. Chciał zostać sadownikiem. Chciał lepszego życia dla siebie i swojej rodziny. W Kazachstanie wychowywała go babcia. 1 listopada 2020 roku Imanali z dwoma kolegami wyszli wieczorem z internatu do pobliskiego sadu, aby nazrywać jabłek. Mieli do tego prawo. Uczniowie szkoły dbali o pobliski sad. – Chłopaki przykucnęli przy drzewkach. Auto się zatrzymało i padł strzał. Kiedy zaczęli krzyczeć, po prostu odjechał – opowiadał chłopak, który z nimi był.

Czytaj też: Tragedia na polowaniu. Myśliwy postrzelił śmiertelnie innego myśliwego. Pomylił go z dzikiem

Imanali, który wtedy kucnął „na żółwia”, dostał z tyłu. Kula zmasakrowała nerkę, wątrobę i płuca. Policjanci bardzo szybko namierzyli dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć coś wspólnego z tragedią. Dariusz Ch. (51 l.), były policjant i myśliwy oraz Marcin B. (41 l.) uciekli. Zatrzymano ich dzień po tragedii. Jak wynikało z wyjaśnień oskarżonych, Dariusz Ch. i Marcin B. dostrzegli pomiędzy drzewami obiekt, który uznali za dzika. Marcin B. oświetlił cel latarką, a Dariusz Ch. strzelił. 

Polecany artykuł:

60-latek zastrzelony przed własnym domem. Myśliwy usłyszał zarzut zabójstwa. No…

Myśliwy zastrzelił nastolatka podczas nielegalnego polowania – nie miał prawa pociągać za spust tak blisko budynków, podczas niezarejestrowanego polowania, gdy prawie nic nie widział.

W lutym 2022 roku Sąd Okręgowy w Lublinie uznał Dariusza Ch. winnym nieumyślnego spowodowania śmierci 16-latka i skazał go na 6 lat więzienia. Natomiast drugiego oskarżonego - Marcina B. - sąd uznał za winnego nieudzielenia pomocy chłopcu, utrudnianie postępowania karnego i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. We wrześniu 2022 Sąd Apelacyjny złagodził karę dla Dariusza Ch. i zmienił ją na 4 lata i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Kluczkowice: ZASTRZELIŁ 16-latka jak zwierzę! 51-letni MYŚLIWY aresztowany [ZDJĘCIA]
11 zdjęć
Protest przeciw myśliwym w Lublinie. "Maszerowali ku pamięci ofiar - ludzi i zwierząt"
Sonda
Czy Polacy powinni mieć łatwiejszy dostęp do broni?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MYŚLIWY
KLUCZKOWICE
MYŚLIWY POSTRZELIŁ
MYŚLIWY DARIUSZ CH.