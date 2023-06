Zatrzymania w całym kraju. Młodzi mężczyźni są podejrzani o potworne rzeczy

QUIZ. Typowe teksty nauczycieli. Słyszałeś TO na pewno, wybaczamy tylko jeden błąd!

Grozi im do 2 lat więzienia

Do pierwszego zatrzymania doszło w lutym 2022 roku w Chełmie. Wtedy policjanci zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i nośniki pamięci w mieszkaniu 29-latka, na których ujawnili treści pornograficzne z udziałem małoletnich. - Opinie biegłych i zabezpieczone dane teleinformatyczne pozwoliły na wytypowanie kolejnych osób uczestniczących w tym procederze - informuje komisarz Ewa Czyż z KMP Chełm. W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali na terenie kraju kolejnych pięciu mężczyzn w wieku od 20 do 26 lat. To mieszkańcy województwa lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i śląskiego. Zabezpieczono komputery, laptopy, telefony komórkowe i inne nośniki pamięci.

Wszyscy usłyszeli zarzuty posiadania plików multimedialnych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. - Jeden z nich, 26-latek, jest ponadto podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz ze zwierzętami. Wobec trzech, w wieku od 20 do 22 lat, prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju - informuje oficer prasowy. Kolejni dwaj, w wieku 25 i 26 lat, doprowadzeni zostali do sądu, gdzie wobec starszego z nich Sąd Rejonowy w Chełmie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sonda Czy jesteś za zaostrzeniem kar dla pedofilów? Tak Nie