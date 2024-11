QUIZ. Jakie urzędy kryją się za tymi skrótami? Wynik 8/10 to powód do dumy

Nie do wiary!

W październiku policjanci z Lublina dostali zgłoszenie o zaginięciu 17-letniej Wiktorii. Dziewczyna 14 października około godziny 20 wyszła na spotkanie z koleżanką i ślad po niej zaginął. Policjanci w ubiegłym tygodniu zdecydowali o publikacji wizerunku nastolatki. W mediach społecznościowych szybko zaroiło się od zdjęć zaginionej 17-latki. - Operacyjni już po kilku dniach ustalili, że może przebywać z poszukiwanym za narkotyki 19-latkiem. Policjanci wczoraj namierzyli adres, pod którym para się ukrywała. Gdy pojawili się na miejscu okazało się, że drzwi są zamknięte - informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policjanci musieli użyć siły, aby wejść do mieszkania. Zastali tam 19-latka. - Po sprawdzeniu w bazie danych okazało się, że jest poszukiwany listem gończym do tymczasowego aresztu z powodu narkotyków. Podczas czynności poszukiwacze usłyszeli hałasy dobiegające spod łóżka - kontynuuje oficer prasowy. Jak się okazało, to właśnie tam ukrywała się zaginiona Wiktoria.

Czytaj też: Karolina nadal zaginiona. "Zagrożenie zdrowia lub życia"

- Interwencja funkcjonariuszy zakończyła się odprowadzeniem nastolatki do miejsca zamieszkania. Natomiast jej znajomy trafił do policyjnej celi, skąd zostanie przewieziony do aresztu śledczego - podsumowuje nadkomisarz Gołębiowski.