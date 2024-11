i Autor: KMP Lublin Zaginęła 17-letnia Wiktoria. Nastolatka miała spotkać się z koleżanką

Zaginęła 17-letnia Wiktoria. Nastolatka miała spotkać się z koleżanką

Policjanci w dalszym ciągu szukają Wiktorii Kańczugowskiej. 17-latka wyszła z domu na spotkanie z koleżanką i do chwili obecnej nie powróciła. - Wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionej prosimy kierować do dyżurnego komisariatu 2. w Lublinie telefon 47 811 45 72 adres: Lublin ulica Północna 3 na numer alarmowym 112 - apeluje nadkomisarz Kamil Gołębiowski.