Zabójstwo w Łukowie. Zaszlachtował 44-letnią Ewę. Kancelarie komornicze zamknięte

Kancelarie komornicze zamknięte na cztery spusty. Nie ze strachu, a w geście protestu. Po to, by – jak mówią komornicy – zwrócić uwagę na ich pracę. To wszystko skutki makabrycznego ataku na kancelarię w Łukowie (woj. lubelskie) w piątkowe (18.11) popołudnie. Komornicy protestują, a prokuratura bada okoliczności zabójstwa 44-letniej Ewy.