Zabił w biały dzień i uciekł! Trwa obława. "Rodzice mają osobiście odbierać dzieci ze szkół"

Strzały na ulicy. Nie żyje jedna osoba

Do tragedii doszło przed godz. 10:00. Według ustaleń służb napastnik miał użyć broni palnej i oddać kilka strzałów w kierunku drugiego mężczyzny. Ranny nie przeżył ataku.

- Policja prowadzi intensywne czynności. Trwa obława za sprawcą, a dla wszystkich funkcjonariuszy w mieście ogłoszono alarm. Prowadzone są kontrole pojazdów, ustawiono blokady na drogach oraz trwa przeszukiwanie terenu. Funkcjonariusze ustalają zarówno tożsamość ofiary, jak i sprawcy - informował w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek.

Intensywne poszukiwania sprawcy

Po strzelaninie miasto zostało zmobilizowane do działań poszukiwawczych. Policja wprowadziła blokady dróg, a Komendant Miejski Policji ogłosił alarm dla wszystkich funkcjonariuszy. Do akcji dołączyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Ulice były patrolowane, a mieszkańcy informowali w mediach społecznościowych o licznych radiowozach i kontrolach.

Placówki oświatowe pod szczególnym nadzorem.

Prezydent Białej Podlaskiej poinformował, że w związku z obławą podjęto działania zabezpieczające: żłobki, przedszkola i szkoły.

"Skierowaliśmy niezwłocznie do placówek patrole straży miejskiej, które wspierają działania służb. Nasze placówki pracują w codziennym trybie, ale pozostają zamknięte dla osób trzecich i są patrolowane przez Straż Miejska Biała Podlaska. Rodzice uczniów niepełnoletnich otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego informację o tym, że dzieci po zajęciach należy osobiście odebrać ze szkoły"

- poinformował Michał Litwiniuk. Prezydent zaapelował jednocześnie, żeby słuchać wyłącznie oficjalnych komunikatów i nie powielać niesprawdzonych informacji.

Taką niesprawdzoną informacją były m.in. doniesienia, że około godz. 13:00 poszukiwany mężczyzna został zatrzymany. Służby jednak nie potwierdzają tych informacji.

Obława wciąż trwa

Wciąż trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Śledczy zabezpieczają nagrania monitoringu i przesłuchują świadków. Sprawa jest traktowana jako zabójstwo.

Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie proszone o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Policja podkreśla, że informacje można przekazywać anonimowo.

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Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie