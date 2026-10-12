"Wyszukiwał treści związane z torturami". Ukrainiec miał planować zabójstwo. Przerażające ustalenia śledczych

Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

21-letni student jest podejrzany o przygotowywanie zabójstwa przypadkowej osoby.

Według prokuratury motywem miała być nienawiść rasowa i chęć udziału w wyzwaniu „krwawy piątek”.

Policjanci znaleźli przy mężczyźnie nóż, a w jego mieszkaniu dwa specjalistyczne noże do rzucania.

Śledztwo rozpoczęło się po zawiadomieniu władz KUL. Jak informuje prokuratura, pracownik uczelni przekazał niepokojące sygnały od słuchaczek seminarium dotyczące agresywnych i ekstremistycznych wypowiedzi jednego ze studentów.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że Yaroslav F. miał podczas zajęć wychwalać zbrodnie, w tym popełniane na tle rasistowskim. Miał też mówić o zamiarze zabicia przypadkowych osób w ramach internetowego wyzwania „krwawy piątek” i namawiać jedną ze studentek do przyłączenia się do takich działań.

Trzy noże i próba zaangażowania innej osoby

Według prokuratury mężczyzna wszedł w posiadanie trzech noży. Jeden nosił przy sobie, a dwa specjalistyczne noże przeznaczone do rzucania miał w miejscu zamieszkania. Policjanci zatrzymali go w piątek, gdy pracował jako kierowca taksówki na aplikację. Przy 21-latku znaleziono nóż, a dwa pozostałe zabezpieczono w jego mieszkaniu.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że student jednej z lubelskich uczelni zapowiadał o planowanym ataku z użyciem noża. Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę. Mężczyzna zapowiadając dokonanie zbrodni był bardzo pobudzony. Ponieważ zapowiedź jej dokonania wzbudziła realną obawę popełnienia przestępstwa, do działań natychmiast wkroczyli policjanci - przekazała nadkomisarz Anna Kamola z KWP Lublin.

Śledczy ustalili również, że podejrzany miał oglądać w aplikacji Telegram drastyczne materiały. Wstępna analiza zabezpieczonych dwóch telefonów i laptopa wykazała, że wyszukiwał treści dotyczące tortur i zadawania bólu. Prokuratura podaje ponadto, że miał próbować porozumieć się z inną osobą w sprawie wspólnego dokonania zabójstwa i oferować jej nóż.

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Jak ocenia prokuratura, do realizacji planu nie doszło dzięki szybkiej reakcji władz uczelni i interwencji policji.

Podejrzany nie przyznał się do zarzutu

Prokurator przedstawił Yaroslavowi F. zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie oraz z pobudek wynikających z nienawiści na tle różnic rasowych. Chodzi o zarzut z art. 148 § 5 Kodeksu karnego w związku z art. 148 § 2 pkt 3 i art. 16 § 2 Kodeksu karnego.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Yaroslav F. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których kwestionował ustalenia faktyczne. Jak ustalono w toku dotychczasowych czynności, mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie, a w środowisku studenckim był dotychczas postrzegany jako osoba cicha i spokojna - poinformował w komunikacie prok. Marcin Kozak, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

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Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uznał, że zgromadzony materiał wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego czynu. Uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. W ocenie sądu środek ten jest potrzebny ze względu na charakter planowanej zbrodni, zagrożenie dla życia i zdrowia oraz konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Za czynienie przygotowań do zabójstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.