Anna Szysiak i Mateusz K. zaczęli się spotykać jeszcze w czasach liceum w Lubartowie. Oboje byli w tym samym wieku, od słowa do słowa coś między nimi zaiskrzyło. Chłopak znany był lokalnej społeczności, ponieważ pochodził z szanowanej rodziny lekarzy. Rodzice Mateusza byli wówczas właścicielami przychodni w Lubartowie, a ojciec udzielał się w samorządzie, pełniąc rolę radnego powiatu. Miesiące mijały, a para postanowiła postawić kolejny krok w swojej relacji i zdecydowała o wspólnym zamieszkaniu. Zarówno Ania, jak i Mateusz, zdali bowiem maturę i razem wyjechali na studia do Lublina. Ona wybrała kosmetologię, a on miał wybrać się na studia medyczne, by pójść śladami rodziców i też zostać lekarzem. Na medycynę się jednak nie dostał, zaczął więc inny kierunek, który rzucił po dwóch miesiącach. Początek relacji między zakochanymi był naprawdę magiczny, o czym w mediach mówiła mama Ani, pani Ewa Szysiak. - To był normalny chłopak. Przynajmniej na początku. Byli szczęśliwą parą. Traktowałam go jak własne dziecko. Robili nam z Anią kolacje, piekli razem pizzę. Chodzili na imprezy – opowiadała kobieta w rozmowie z „Wirtualną Polską”, po tragicznych wydarzeniach w Lubartowie.

"Wróciła z wybroczynami na szyi i twarzy". Córka przyznała się mamie, że Mateusz ją dusił

Ten sielankowy okres nie trwał długo. Po wspólnym zamieszkaniu, między Anią i Mateuszem zaczęło się psuć. Z relacji mamy dziewczyny wynika, że młody mężczyzna odsuwał od siebie wszystkich. Nie pozwalał Ani przyprowadzać do mieszkania koleżanek, ograniczał nawet jej przyjazdy do domu rodzinnego. - Raz, gdy nas odwiedziła i poszła z Mateuszem na imprezę, wróciła z wybroczynami na szyi i twarzy. Wtedy tłumaczyła to alergią, a mama Mateusza przepisała jej nawet na to lek. Dopiero dużo później przyznała, że ją dusił. Ale była zakochana i szukała sposobów, by to wtedy wytłumaczyć – relacjonowała Ewa Szysiak.

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21-letnia studentka w okresie wakacyjnym podjęła pracę w jednym z fast-foodów. To tam poznała nowych ludzi, dzięki którym bardziej otworzyła się na kolejne relacje. Znalazła także w sobie siłę, by odejść od Mateusza. Przestała już we własnej głowie szukać usprawiedliwień dla jego agresywnych zachowań. Przemocy psychicznej i fizycznej postanowiła powiedzieć STOP, tym bardziej, że coraz częściej łapała się na odczuwaniu strachu względem partnera. Jej mama relacjonowała, że Mateusz był bardzo zaborczy, a córka po prostu się go bała. – Pojechała po rzeczy do ich mieszkania. Mateusz zrobił jej awanturę, szarpał. Zamknął na balkonie. Nasiliła się jego fobia związana z brudem i kazał Ani myć ręce za każdym razem, gdy chciała go dotknąć – wyznała w „Wirtualnej Polsce” Ewa Szysiak. Dziewczynie finalnie udało się w końcu uciec i zadzwoniła do rodziców, by zabrali ją z Lublina, gdzie z Mateuszem wynajmowała mieszkanie. Tak też się stało. Mama i tata odebrali kobietę, zabierając ją z powrotem do rodzinnego Lubartowa, gdzie z nimi zamieszkała.

W tamtym czasie wydawało się, że wszystko wróci do normy. Mateusz K. nawet jakoś specjalnie nie wydzwaniał za Anią, ani do niej nie pisał. Pani Ewa wspomina, że raz widzieli go pod ich miejscem zamieszkania, ale szybko uciekł, gdy zorientował się, że mógł zostać zauważony. Niedługo po tym incydencie wysłał dawnej ukochanej krótkiego SMS-a o niepokojącej treści: „Podjąłem już decyzję”. Rodzina obawiała się, że być może chłopak chce sobie coś zrobić. Albo że po prostu pogodził się z rozstaniem. Tymczasem prawda okazała się znacznie straszniejsza.

To był sierpień 2013 roku. Rodzice Ani wyszli z samego rana z domu, lecz mieli szybko wrócić. 21-latka została w mieszkaniu sama. Mateusz K. miał swoje klucze, które kiedyś mu podarowali. A może Ania zostawiła swój pęk w starym mieszkaniu? Doniesienia mediów w tej kwestii są rozbieżne. Rodzina nie pomyślała o wymianie zamków, nikt nie przypuszczał, że mężczyzna może się u nich jeszcze pojawić.

A on zrobił to. Feralnego dnia, gdy rodzice 21-latki wyszli, on wtargnął do mieszkania. Ania nie zdążyła nawet zareagować, kiedy rzucił się na nią i przy pomocy scyzoryka poderżnął gardło. W środku przebywał zaledwie kilka minut, potem uciekł. Dziewczynę w kałuży krwi znaleźli jej rodzice. Natychmiast wezwali karetkę pogotowia, lecz Ani nie udało się uratować.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, błyskawicznie połączyli zabójstwo dziewczyny z byłym chłopakiem, o którym mundurowym opowiedzieli zrozpaczeni rodzice ofiary. Później okazało się, że na prywatnej działce Mateusz K. próbował spłonąć we własnym aucie, które podpalił. Ostatecznie spanikował i wyskoczył z samochodu, chciał rzucić się pod przejeżdżające drogą pojazdy. Żaden z wybranych sposobów odebrania sobie życia jednak nie podziałał. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do szpitala na obserwację. Z powodu poparzeń musiał przejść również operację - zabieg chirurgiczny rąk. „Gazeta Wyborcza” podawała, że długo leżał potem w szpitalu, był w śpiączce. Przesłuchano go dopiero po wybudzeniu. Twierdził, że stracił pamięć.

Czekał na odpowiedni moment. Kamery nagrały, jak skrada się między samochodami

Śledczy ustalili za to, że w dniu, w którym Mateusz K. zaatakował Anię, wcześniej obserwował mieszkanie jej rodziców. Czekał na odpowiedni moment. Kamery monitoringu nagrały, jak skradał się między samochodami, by znaleźć się bliżej celu. Gdy wszedł do środka, po cichu, jego ofiara siedziała twarzą do okna, wkładała szkła kontaktowe. On chwycił za ostrze i poderżnął jej gardło.

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Z obrażeń na ciele Anny można było wywnioskować, że ta stoczyła z napastnikiem walkę. Pani Ewa opowiadała, że córka miała na ciele liczne siniaki. - To było nasze jedyne dziecko, świat nam się zawalił – mówiła tuż przed salą sądową matka zamordowanej Anny. Proces mordercy zaczął się po wielu miesiącach, bo biegli psychiatrzy i psychologowie musieli dokładnie przeanalizować zachowanie podejrzanego. Potem stwierdzili, że Mateusz K. miał ograniczoną poczytalność, jednak mógł odpowiadać za swoje czyny. Reporterzy obecni w sądzie relacjonowali, że wszedł na salę niemal uśmiechnięty, pewny siebie. Nie przepraszał, nie kajał się, a podczas śledztwa zeznał, że niczego nie pamięta. Lokalne media opisywały, że stały za nim koneksje bogatych rodziców, które – jak być może sądził – miały uratować go przed wysokim wyrokiem. Relacji medialnych z sądowej sali zbyt wielu nie ma, bo na wniosek obrońcy proces szybko zaczął toczyć się bez udziału dziennikarzy i publiczności. Mecenas uzasadniał to tym, że kategoria sprawy i ogromne zainteresowanie opinii publicznej powoduje poważne naruszenie interesu prywatnego Mateusza K. Przy okazji wytknięto, że w mediach społecznościowych pojawia się wiele negatywnych komentarzy i gróźb na temat oskarżonego mężczyzny oraz jego rodziny. Sąd przychylił się do wniosku obrony i utajnił proces.

Nie wiadomo, czy znajomości rodzinne to rzeczywiście był powód niewygórowanej kary, jaką otrzymał Mateusz K., ale faktem jest, że za zabójstwo tego kalibru, z tak niskich pobudek, jaką była zazdrość po zerwaniu, 12 lat więzienia to mało. Sędzia uzasadniał, że 12 lat izolacji, z uwzględnieniem czasu spędzonego w areszcie tymczasowym na oddziale szpitalnym, oraz łącznie 100 tysięcy zadośćuczynienia dla rodziców ofiary, to wystarczająca kara. - Stan psychiczny oskarżonego znacznie ograniczał zdolność rozpoznania czynu i pokierowania swoim postępowaniem - tłumaczył sędzia Maciej Kielasiński.

Prokuratura żądała jednak 25 lat pozbawienia wolności, podobnie jak rodzina ofiary. Beata Syk-Jankowska z prokuratury okręgowej niemal od razu zapowiedziała złożenie apelacji. Śledczy musieli tylko zapoznać się jeszcze z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Gdy to zrobili, wniosek został złożony, a sąd się do niego przychylił.

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W apelacji, którą rozstrzygał wymiar sprawiedliwości w Lublinie, doszło do podtrzymania wyroku wobec Mateusza K., czyniąc go w teorii prawomocnym. Obrońca mężczyzny przekonywał, że jego klient nie planował morderstwa Ani i działał pod wpływem silnych emocji, o czym miała świadczyć jego późniejsza próba samobójcza. Niska kara oburzyła opinię publiczną. A co na ten temat sądziła rodzina ofiary? Jak mówili bliscy, nie szukają w sądzie sprawiedliwości. – To nie ukoi bólu, ani nie będzie sprawiedliwe. Bo jaka kara jest sprawiedliwa za odebranie dziecka? Wyższy wyrok sprawi, że ten chłopak nie wyjdzie za rok na wolność. No bo co zrobię, gdy spotkam go na ulicy? – pytała retorycznie Ewa Szysiak.

Niedługo później, zupełnie niespodziewanie, wybuchł skandal z udziałem Mateusza K. oraz służb więziennych. Okazało się bowiem, że po trzech latach przebywania w areszcie, w którym oskarżony siedział od 2013 roku, i po zaledwie pół roku od faktycznego skazania wraz z pierwszym wyrokiem w 2016, mężczyzna wyszedł na wolność. Otrzymał bowiem dwumiesięczną przepustkę medyczną, na podreperowanie zdrowia. Decyzja, jaką otrzymał na początku września, oburzyła lokalną społeczność. Nie na żarty przeraziła też mamę ofiary, Ewę Szysiak. Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie, Dariusz Abramowicz, tłumaczył że skazany sam złożył wniosek o przerwę w wykonywaniu wyroku. Zrobił to w ramach prawa, jakie mu przysługuje, ponieważ musiał poddać się operacji. Areszt Śledczy w Lublinie pozytywnie zaopiniował sprawę, dlatego podjęto decyzję o wypuszczeniu Mateusza. Lekarz stwierdził, że ma on poważne rany po oparzeniach na dłoniach i w drogach oddechowych, więc wymaga skomplikowanego zabiegu, który może zostać wykonany tylko w specjalistycznym szpitalu. Żaden zakład karny w Polsce nie mógł mu tego zagwarantować. Przepustka, jaką Mateusz K. otrzymał, obejmowała okres od 7 września do 31 października.

Operacja miała zostać w tym czasie wykonana w wybranym szpitalu, a potem pacjent musiał przechodzić rekonwalescencję. Dlaczego również na wolności? Nie wiadomo. - Dowiedziałam się, że chodzi wolny, bo zobaczyła go moja koleżanka. Nie sprawiał wrażenia obłożnie chorego. Nie przypominam sobie także, by miał jakieś straszne rany na rękach, albo problemy z mówieniem czy oddychaniem podczas rozpraw – oburzała się mama ofiary, Ewa Szysiak. Kobieta obawiała się zresztą o swoje bezpieczeństwo, a decyzja sądu była dla niej szokująca.

Interwencja Zbigniewa Ziobry, niski wyrok i skandal w tle. "Bogata rodzina lekarska"

Zdaniem kobiety, jeśli zabójca jej córki wymagał poważnej operacji, to powinien zostać na nią dowieziony z aresztu, a potem zabrany za kratki z powrotem. Zabieg mógł też odbyć się pod nadzorem funkcjonariuszy, by uniemożliwić mu ewentualną ucieczkę lub kontaktowanie się z bliskimi ofiary. Sąd uznał jednak, że takiej konieczności nie ma. Przy okazji tej decyzji wydało się, że w tamtym okresie rodzina Ani wciąż nie otrzymała ani złotówki z zadośćuczynienia, które Mateusz K. miał zapłacić. On sam pieniędzy nie miał, lecz pochodził z bogatej rodziny lekarskiej. To nie przeszkodziło skazanemu w uchylaniu się od obowiązku zapłaty. Nigdy nie przeprosił też rodziny, z którą kiedyś żył bardzo blisko, nie wysłał listu ani nie tłumaczył swoich działań. Raz w sądzie stwierdził jedynie, że każdego dnia żałuje tego, co się stało.

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Decyzja wymiaru sprawiedliwości wywołała ogromne oburzenie i poruszenie w mediach. Nagłośnienie skandalicznych działań sprawiło, że sprawą zainteresował się nawet Zbigniew Ziobro, ówczesny minister sprawiedliwości. Z politykiem skontaktowali się dziennikarze „Faktu”, którzy opowiedzieli mu o tym, co się stało. Ziobro polecił wówczas sprawdzić podległym mu służbom, czy rzeczywiście Mateusz K. potrzebuje aż tak dużo czasu dla ratowania zdrowia. Efekt był taki, że sąd w Lublinie ponownie zajął się sprawą, a pobyt na wolności przez skazanego miał zostać skrócony. - Zabieg został wykonany i skazany powinien wrócić do zakładu karnego w trybie natychmiastowym – zdecydował sędzia Jarosław Dąbrowski.

Ta sprawa dobitnie pokazała, jak potężną siłę w procesach karnych mogą mieć media, nagłaśniające różne, niezrozumiałe decyzje służb. Okazało się bowiem, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł także o kasację do Sądu Najwyższego, zaskarżając poprzednie wyroki w sprawie Mateusza K. i wskazując ponownie, że kara jest zbyt łagodna. Ku zaskoczeniu niektórych, wyrok tym razem uchylono i nakazano ponowne przyjrzenie się sprawie. Po wnikliwej analizie sąd uznał, że 12 lat więzienia to faktycznie kara niewspółmiernie łagodna i to w stopniu znacznym. Jednocześnie stwierdzono, że zasądzenie 25 lat pozbawienia wolności byłoby przesadą, bo całkowicie odizolowałoby to mężczyznę od społeczeństwa. - Jest za młody, by uznać, że się już nie poprawi – mówił sędzia Wojciech Zaręba. Na niekorzyść Mateusza K. przemawiał natomiast jego sposób działania i sam charakter czynu. Z opinii biegłych psychologów wynikało, że koncentrował się głównie na własnej osobie, oczekiwał zainteresowania tylko sobą, nie liczył się z innymi, nie miał szczególnych zainteresowań. - W ciągu 12 lat nie przeszedłby koniecznej resocjalizacji – powiedziano w sądzie.

Pani Ewa, występująca w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, wnosiła o zaostrzenie kary przynajmniej do 15 lat więzienia. Mówiła, że nie spodziewa się więcej, a najważniejsze jest dla niej to, by pozostał w zamknięciu. - Jakikolwiek wyrok nie zwróci życia mojemu dziecku – podkreślała.

7 marca 2018 roku, dwa lata po aferze z przepustką zdrowotną, Sąd Apelacyjny w Lublinie zdecydował o zwiększeniu okresu, który Mateusz K. spędzi za kratkami – z 12 do 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest już prawomocny.

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