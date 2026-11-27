Mężczyzna miał sfałszować wpis, podpis oraz pieczątkę lekarza pracującego w jednej z placówek medycznych w Lublinie. Z tak przygotowanym dokumentem 24-latek poszedł do tego samego specjalisty, którego dane znalazły się na zaświadczeniu. Medyk nie kojarzył jednak pacjenta, zauważył, że nie wystawiał takiego pisma, i zgłosił sprawę policji.

Funkcjonariusze przeanalizowali okoliczności zdarzenia i potwierdzili popełnienie przestępstwa. W ocenie policji czyn obywatela Ukrainy naruszył porządek publiczny oraz pokazał lekceważenie polskiego prawa. Mundurowi wystąpili więc do Straży Granicznej z wnioskiem o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do Ukrainy.

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Policjanci przekazali już 24-latka w ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej, gdzie oczekuje on na rozstrzygnięcie w sprawie powrotu. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że wydanie takiej decyzji wiąże się z zakazem ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen na okres pięciu lat.

Sonda Czy widząc złodzieja, zareagowałbyś i próbował go zatrzymać? Tak, zdecydowanie! To zależy od sytuacji. Nie. Od tego jest policja albo ochrona w sklepie.