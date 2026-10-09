Policja zatrzymała kolejnych nastolatków. Uczniowie siali strach, tak się teraz tłumaczą

W regionie zatrzymano już siedem młodych osób, w tym trzech 14-latków, za sianie w sieci gróźb.

Jeden z zamojskich 14-latków podawał się na klasowym czacie za nożownika, natomiast dwaj inni chłopcy w tym samym wieku z powiatu puławskiego grozili podłożeniem bomby.

Wśród wcześniej ujętych znaleźli się m.in.: 18-latek z Lublina, który chciał atakować maczetami, 16-latka grożąca nożem, 15-latek z Chełma i 13-latek z Tomaszowa Lubelskiego.

Większość zatrzymanych tłumaczyła, że to miały być tylko żarty.

Kulisy zatrzymań w Zamościu i Puławach

Jedna z najbardziej poruszających spraw dotyczy Zamościa. To tam dyrektor szkoły podstawowej dowiedział się od uczniów o niepokojącej aktywności na klasowym komunikatorze. Jak poinformowała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z miejscowej policji, sprawcą okazał się 14-letni uczeń ósmej klasy. Nastolatek udawał uzbrojonego napastnika i wysyłał wiadomości o tym, że „14-letni uczeń klasy ósmej, podając się za nożownika, zapraszał wszystkich do szkoły”. Policja zareagowała natychmiast. Mundurowi zatrzymali chłopaka w domu i zabrali jego komputer oraz telefon. Podczas przesłuchania 14-latek tłumaczył się chęcią zrobienia żartu.

W tym samym czasie w powiecie puławskim rozegrał się równie niebezpieczny incydent. Dwaj 14-latkowie z miejscowej szkoły podstawowej zamieścili na grupie klasowej informację, że chcą wysadzić szkołę i zabić wszystkich wewnątrz. Obaj uczniowie zostali błyskawicznie namierzeni przez puławskich policjantów. Jednego z nich ujęto na terenie szkoły, drugiego w domu. Byli przesłuchiwani w obecności rodziców jako nieletni sprawcy fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu. Oni również, według relacji funkcjonariuszy, przekonywali, że chcieli tylko rozbawić kolegów.

Lubelska policja informuje jednak o kolejnych zatrzymaniach w regionie. Już wcześniej ujęto czworo innych młodych ludzi. W Lublinie wpadł 18-latek, który w mediach społecznościowych wzywał do ataku maczetami, oraz 16-latka, która w kominiarce nagrała film, grożąc nożem. Policjanci podczas przeszukań w ich domach zabezpieczyli elektronikę i niebezpieczne narzędzia.

Policja ostrzega przed skutkami głupich żartów

Z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania niezapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego zainteresowania

– to słowa komendanta miejskiego policji w Lublinie, młodszego inspektora Adama Beczka, który skomentował serię zatrzymań podczas konferencji prasowej.

Policja interweniowała także w Chełmie i Tomaszowie Lubelskim. W tym pierwszym mieście funkcjonariusze CBZC namierzyli 15-latka, który udostępniał materiały wskazujące na groźbę zamachu na szkołę. Z kolei w Tomaszowie Lubelskim ujęto 13-latka grożącego rówieśnikom atakiem nożownika. Przyszłością wszystkich zatrzymanych nieletnich zajmie się sąd rodzinny, który zadecyduje o ewentualnych środkach wychowawczych. Mundurowi wprost apelują do rodziców o kontrolowanie aktywności dzieci w sieci, zaznaczając, że w internecie nikt nie jest anonimowy, a z pozoru błahe „żarty” mogą na zawsze zniszczyć ich życie.

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