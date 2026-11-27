Mężczyzna służył w stopniu plutonowego w 1. Batalionie Zmechanizowanym w Chełmie, należącym do 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Miał osiem lat stażu wojskowego. Jego ciało odnaleziono 26 listopada, po kilkugodzinnych poszukiwaniach.

Na miejscu prokuratorowi towarzyszyli funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej oraz biegły lekarz sądowy. Przeprowadzono oględziny, zabezpieczono też prywatną broń krótką zmarłego i inne ślady. Prokuratura zakwalifikowała sprawę z art. 151 Kodeksu karnego, który dotyczy doprowadzenia innej osoby do targnięcia się na własne życie. Jak wyjaśniono w komunikacie, taka kwalifikacja jest standardowo przyjmowana w postępowaniach mających wszechstronnie wyjaśnić okoliczności śmierci, gdy zachodzi podejrzenie zamachu samobójczego.

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Z dotychczasowych ustaleń, w tym z zabezpieczonych śladów i relacji osób z otoczenia żołnierza, wynika z wysokim prawdopodobieństwem, że zmarł w wyniku zamachu samobójczego, bez udziału osób trzecich. Prokuratura zaznacza jednak, że przyczyna i okoliczności śmierci zostaną ustalone po zebraniu pełnego materiału dowodowego.

Na 27 listopada zaplanowano sekcję zwłok. Śledczy mają kontynuować przesłuchania świadków i zlecić ekspertyzy, w tym z zakresu balistyki oraz toksykologii. Prokuratura zaapelowała do mediów o poszanowanie prywatności rodziny zmarłego.