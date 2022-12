i Autor: Policja Lublin

Sprawca tragedii wyszedł bez szwanku

Wypadek w Sadłowicach. Sprawca tragedii trafił do aresztu

Do tego tragicznego wypadku doszło w sobotę, 26 listopada w Sadłowicach. Kierujący bmw 36-latek, wyprzedzając inne pojazdy, doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka oplem. W wyniku zdarzenia zmarła kobieta, jej mąż z obrażeniami trafił do szpitala.