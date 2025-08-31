Wypadek na obwodnicy Lublina. Zderzenie pięciu aut na S12

Jacek Chlewicki
2025-08-31 21:24

Na obwodnicy Lublina, w ciągu drogi ekspresowej S12, doszło do zderzenia pięciu samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna, a kierowcy jadący w stronę Warszawy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Wypadek na obwodnicy Lublina. Zderzenie pięciu aut na S12

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
Na obwodnicy Lublina, w ciągu drogi ekspresowej S12, doszło w niedzielę (31.08) do groźnego zdarzenia drogowego. Zderzyło się pięć samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Do wypadku doszło w rejonie miejscowości Elizówka, na odcinku między węzłami Lublin Tatary i Lublin Czechów, w obrębie węzła Lublin Rudnik. Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zderzyło się tam pięć aut osobowych.

Na miejscu pracują służby drogowe, które zabezpieczają miejsce wypadku i kierują ruchem. Zablokowane są pas awaryjny oraz pasy prawy i środkowy w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się jedynie lewym pasem.

Według informacji GDDKiA, utrudnienia mogą potrwać nawet około trzech godzin.

