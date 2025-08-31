W sobotę po godz. 21 doszło do tragicznego wypadku między Żurawcami Osadą a Chodywańcami.

56-letni kierowca Audi podczas wymijania innego auta najechał na leżącego na jezdni mężczyznę.

49-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, mimo szybkiej pomocy medycznej.

Kierowca był trzeźwy – potwierdziło to badanie alkomatem.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę, po godzinie 21, na drodze gminnej między miejscowościami Żurawce Osada a Chodywańce w powiecie tomaszowskim. Na nieoświetlonym odcinku jezdni samochód osobowy przejechał po leżącym na drodze mężczyźnie. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, 49-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Okoliczności tragedii

- Z ustaleń wynika, że 56- letni kierujący audi podczas wykonywania manewru wymijania innego pojazdu najechał na ciało leżącego na jezdni mężczyzny - informuje ml. asp. Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Kierowca był trzeźwy – potwierdziło to przeprowadzone badanie alkomatem.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a droga była przez kilka godzin zablokowana. Czynności procesowe mają wyjaśnić wszystkie szczegóły tragedii.

Apel policji

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza nieoświetlonych. Piesi powinni pamiętać o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, co znacząco poprawia widoczność i bezpieczeństwo. Funkcjonariusze zwracają także uwagę na poruszanie się lewą stroną drogi – twarzą do nadjeżdżających pojazdów.

Kierowcy proszeni są o rozwagę, dostosowanie prędkości do warunków i pełne skupienie uwagi, szczególnie w miejscach o ograniczonej widoczności. Jak podkreślają mundurowi, bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu.

