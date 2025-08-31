- W sobotę po godz. 21 doszło do tragicznego wypadku między Żurawcami Osadą a Chodywańcami.
- 56-letni kierowca Audi podczas wymijania innego auta najechał na leżącego na jezdni mężczyznę.
- 49-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, mimo szybkiej pomocy medycznej.
- Kierowca był trzeźwy – potwierdziło to badanie alkomatem.
Tragiczny wypadek na drodze gminnej. Nie żyje 49-letni mężczyzna
Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę, po godzinie 21, na drodze gminnej między miejscowościami Żurawce Osada a Chodywańce w powiecie tomaszowskim. Na nieoświetlonym odcinku jezdni samochód osobowy przejechał po leżącym na drodze mężczyźnie. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, 49-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Okoliczności tragedii
- Z ustaleń wynika, że 56- letni kierujący audi podczas wykonywania manewru wymijania innego pojazdu najechał na ciało leżącego na jezdni mężczyzny - informuje ml. asp. Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Kierowca był trzeźwy – potwierdziło to przeprowadzone badanie alkomatem.
Zobacz też: Śmiertelne potrącenie pieszego w Białobrzegach. 31-latek nie żyje
Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a droga była przez kilka godzin zablokowana. Czynności procesowe mają wyjaśnić wszystkie szczegóły tragedii.
Apel policji
Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza nieoświetlonych. Piesi powinni pamiętać o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, co znacząco poprawia widoczność i bezpieczeństwo. Funkcjonariusze zwracają także uwagę na poruszanie się lewą stroną drogi – twarzą do nadjeżdżających pojazdów.
Zobacz też: Wymieniali koło, zginęli na miejscu! Tragiczny wypadek na S17 w Sieprawicach
Kierowcy proszeni są o rozwagę, dostosowanie prędkości do warunków i pełne skupienie uwagi, szczególnie w miejscach o ograniczonej widoczności. Jak podkreślają mundurowi, bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu.