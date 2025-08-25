Żaglówka z uczestnikami kolonii wywróciła się na Jeziorze Białym. Ratownicy ruszyli z pomocą

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę, 24 sierpnia po godzinie 16, na Jeziorze Białym we Włodawie. W trakcie rejsu jachtem żaglowym typu OMEGA przewróciła się łódź, na której znajdowała się 23-letnia opiekunka kolonii i czterech chłopców w wieku 14–15 lat. Na szczęście wszyscy mieli założone kamizelki ratunkowe i wyszli z wypadku bez obrażeń. Jak ustalili policjanci, opiekunka wypożyczyła żaglówkę i zabrała kolonistów na krótki rejs. W pewnym momencie nad jeziorem pojawił się nagły, silny podmuch wiatru, który spowodował wywrócenie się łodzi.

Zobacz też: 60-latek zastrzelony przed własnym domem. Myśliwy usłyszał zarzut zabójstwa. Nowe informacje z prokuratury

Na miejsce natychmiast ruszyli ratownicy z Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej i WOPR, którzy wyciągnęli uczestników kolonii z wody i bezpiecznie odholowali na brzeg. Funkcjonariusze potwierdzili, że 23-latka była trzeźwa i miała patent żeglarski.

Zobacz też: Dzieci weszły do wody mimo czerwonej flagi. 44-letni opiekun usłyszał zarzuty

Policja apeluje o ostrożność

– Apelujemy do wszystkich wypoczywających o stosowanie kamizelek ratunkowych na wszystkich sprzętach wodnych, sprawdzajmy ich sprawność przed użyciem oraz nie korzystajmy ze sprzętów wodnych, kiedy znajdujemy się pod działaniem alkoholu. Pływajmy w miejscach strzeżonych, zwracajmy uwagę na oznaczenia wodne i zawsze stosujmy się w sytuacji niebezpiecznej do poleceń służb ratunkowych – mówi aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa z włodawskiej policji.